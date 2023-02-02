Вакцина от новой угрозы для человечества. Как люди победят грибковые инфекции — рассказывают ученые

Новая вакцина показывает многообещающие результаты в борьбе сразу с тремя смертельными грибковыми инфекциями.

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Новые данные доклинических исследований прокладывают путь к будущим испытаниям пангрибковой вакцины на людях в надежде предотвратить инфекции, от которых ежегодно умирает более миллиона человек, пишет New Atlas.

В новом сериале HBO "Последние из нас" зрителя знакомят с миром, опустошенным грибковой пандемией. Как кратко объяснили в самые первые моменты премьерного эпизода, грибы обычно не могут выжить при высоких температурах человеческого тела. В вымышленном мире сериала развивается определенный тип грибка, контролирующего разум, который процветает в наших теплых телах, вызывая зомби-подобное агрессивное поведение инфицированных людей.

Однако за этой ужасающей выдумкой стоит настоящая наука. И хотя то, что подавляющее большинство грибов не может выжить при температуре человеческого тела, является правдой, существует ряд видов грибков, которые процветают в тепле нашего тела.

Внутри каждого из нас живут триллионы микроорганизмов. Их скопление известно как наш микробиом. Подавляющее большинство этих микробов — бактерии, но внутри нашего микробиома можно найти и множество других наименований, включая паразитов и вирусы.

Около десяти лет назад исследователи обнаружили, что процветающая популяция грибов также обитает в организме человека. Было обнаружено, что внутри нас симбиотически живут несколько десятков видов грибов, получивших название микобиом, и большинство из них относительно безвредны. Но некоторые не являются нашими друзьями и помощниками, особенно когда у нас ослаблен иммунитет.

По оценкам, около 1,6 миллиона человек ежегодно умирают во всем мире от инвазивных грибковых инфекций. В 2022 году Всемирная организация здравоохранения опубликовала свой первый в истории список "приоритетных грибковых патогенов", назвав грибы новой серьезной угрозой для общественного здравоохранения. Существует ограниченное количество эффективных противогрибковых препаратов и растущие показатели устойчивости грибков к этим ним.

"Существует значительная неудовлетворенная клиническая потребность в такого рода профилактике, а также лечении, особенно среди людей с ослабленным иммунитетом, — сказала Карен Норрис, ведущий исследователь нового исследования. Количество пациентов, подверженных риску инвазивных грибковых инфекций, значительно увеличилось за последние несколько лет".

Подавляющее большинство смертельных грибковых инфекций у человека вызывают три конкретных рода грибов — Aspergillus, Candida и Pneumocystis. Поэтому исследователи приступили к разработке вакцины нацеленной на эти три основных патогена.

В новом исследовании сообщается об эффективности этой экспериментальной вакцины на нескольких моделях животных. Исследование показало, что вакцина, получившая название NXT-2, эффективно запускает обширные перекрестно-реактивные реакции антител на всех животных моделях. Вакцина также снизила заболеваемость и смертность у животных с ослабленным иммунитетом, подвергшихся воздействию трех основных патогенных грибов.

"Поскольку она нацелена на три разных патогена, вакцина может стать революционной в отношении инвазивных грибковых инфекций", — сказал Норрис.

На данный момент прошли лишь первые дни исследований, и потребуется немного больше работы, чтобы установить оптимальные составы и дозы, прежде чем можно будет начать предварительные испытания на людях. Но потребность в этих видах грибковой терапии очевидна.

Джастин Бердсли, исследователь инфекционных заболеваний из Сиднейского университета, работал с ВОЗ над составлением списка приоритетных грибковых патогенов в 2022 году. Он сказал, что борьба с текущими и новыми грибковыми патогенами является важнейшим приоритетом исследований, который долгое время игнорировался.

"Грибы — это "забытое" инфекционное заболевание, — сказал Бердсли в конце прошлого года. Они вызывают разрушительные заболевания, но ими так долго пренебрегали, что мы едва понимаем масштаб проблемы".

Ранее Фокус писал о зомби-инфекции из сериала "Одни из нас". Этот грибок действительно существует, но не несет опасности человечеству.