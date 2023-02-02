Вакцини від нової загрози для людства. Як люди переможуть грибкові інфекції — розповідають учені
Нова вакцина показує перспективні результати в боротьбі відразу з трьома смертельними грибковими інфекціями.
Нові дані доклінічних досліджень прокладають шлях до майбутніх випробувань пангрибкової вакцини на людях, сподіваючись запобігти інфекціям, від яких щороку помирає більше мільйона людей, пише New Atlas.
У новому серіалі HBO "Останні з нас" глядача знайомлять зі світом, спустошеним грибковою пандемією. Як коротко пояснили в перші моменти прем'єрного епізоду, гриби зазвичай не можуть вижити за високих температур людського тіла. У вигаданому світі серіалу розвивається певний тип грибка, який контролює розум, який процвітає в наших теплих тілах, викликаючи зомбі-подібну агресивну поведінку інфікованих людей.
Проте за цією жахливою вигадкою стоїть справжня наука. І хоча те, що переважна більшість грибів не може вижити за температури людського тіла, є правдою, існує низка видів грибків, які процвітають у теплі нашого тіла.
Усередині кожного з нас мешкають трильйони мікроорганізмів. Їхнє скупчення відоме як наш мікробіом. Переважна більшість цих мікробів — бактерії, але всередині нашого мікробіома можна знайти й безліч інших найменувань, включаючи паразитів і віруси.
Близько десяти років тому дослідники виявили, що популяція грибів також мешкає процвітаючи в організмі людини. Було виявлено, що всередині нас симбіотично живуть кілька десятків видів грибів, які отримали назву мікобіом, і більшість із них відносно нешкідливі. Але деякі не є нашими друзями та помічниками, особливо коли в нас ослаблений імунітет.
За оцінками, близько 1,6 мільйона людей щорічно помирають у всьому світі від інвазивних грибкових інфекцій. 2022 року Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала свій перший в історії список "пріоритетних грибкових патогенів", назвавши гриби новою серйозною загрозою для громадської охорони здоров'я. Існує обмежена кількість ефективних протигрибкових препаратів, і показники стійкості грибків до них зростає.
"Існує значна незадоволена клінічна потреба в такого роду профілактиці, а також лікуванні, особливо серед людей із ослабленим імунітетом, — сказала Карен Норріс, провідна дослідниці нового дослідження. — Кількість пацієнтів, які зазнають ризику інвазивних грибкових інфекцій, значно збільшилася за останні кілька років".
Переважна більшість смертельних грибкових інфекцій у людини викликають три конкретні грибки — Aspergillus, Candida і Pneumocystis. Тому дослідники приступили до розробки вакцини націленої на ці три основні патогени.
У новому дослідженні повідомляється про ефективність цієї експериментальної вакцини на кількох моделях тварин. Дослідження показало, що вакцина, що отримала назву NXT-2, ефективно запускає великі перехресно-реактивні реакції антитіл на всіх тваринних моделях. Вакцина також знизила захворюваність і смертність у тварин із ослабленим імунітетом, які зазнали впливу трьох основних патогенних грибів.
"Оскільки вона націлена на три різні патогени, вакцина може стати революційною щодо інвазивних грибкових інфекцій", — сказала Норріс.
Наразі пройшли лише перші дні досліджень, і потрібно буде трохи більше роботи, щоб встановити оптимальні склади й дози, перш ніж можна буде розпочати попередні випробування на людях. Але потреба в цих видах грибкової терапії очевидна.
Джастін Бердслі, дослідник інфекційних захворювань із Сіднейського університету, працював із ВООЗ над складанням списку пріоритетних грибкових патогенів у 2022 році. Він сказав, що боротьба з поточними та новими грибковими патогенами є найважливішим пріоритетом досліджень, який тривалий час ігнорувався.
"Грибки — це "забуте" інфекційне захворювання, — сказав Бердслі наприкінці минулого року. — Вони викликають руйнівні захворювання, але ними так довго нехтували, що ми ледве розуміємо масштаб проблеми".
Раніше Фокус писав про зомбі-інфекцію із серіалу "Останні з нас". Цей грибок справді існує, але не несе небезпеки людству.