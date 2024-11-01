Миска рису в шафі позбавить від цвілі та грибка: чи справді цей трюк може спрацювати

Експерти розповіли, чи справді рис такий гарний у поглинанні вологи й чи може він захистити квартиру від появи цвілі.

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Пліснява і грибок у шафі може не тільки зіпсувати настрій, а й знищити улюблений одяг. Якщо вірити деяким лайфгакам, кілька простих і дешевих варіантів можуть допомогти в боротьбі з вологою і пліснявою, причому їх легко можна виявити на своїй кухні. Але чи справді вони такі хороші? Вчені відповіли на це запитання, пише IFLScience.

За словами британського експерта з меблів Ніка Шеклока, спалах цвілі насправді може виявитися вельми руйнівним, особливо якщо справа дійде до знищення одягу. На жаль, це звичайна проблема, з якою стикаються взимку люди в усьому світі, оскільки нижчі температури в поєднанні з теплом у приміщенні можуть призвести до надмірної вологості повітря.

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Експерт зазначає, що протидіяти плісняві та грибку насправді надзвичайно просто — достатньо використовувати такі продукти, як рис і харчова сода, які можуть поглинати вологу з повітря. Це звучить добре, але чи є у цього твердження хоч якесь наукове підґрунтя?

Рис — зернова культура, що має репутацію здатної рятувати залиті водою телефони та камери. Але експериментальні дані свідчать про те, що насправді він зовсім не такий вже й хороший для сушіння речей. У дослідженні 2014 року вчені виявили, що занурення мокрого електричного пристрою в сирий рис насправді менш ефективне для його сушіння, ніж проста бездіяльність.

Водночас існує досить багато досліджень, які вказують на те, що рисове лушпиння і зола є досить хорошими осушувачами. На жаль, проста миска рису навряд чи здатна поглинути вологу з повітря.

З іншого боку, вчені виявили, що харчова сода дійсно добре вбирає вологу з повітря, причому навіть за досить нормальної температури. Але існує одна проблема: експерименти раніше проводили за відносної вологості близько 90%, що вельми незвично для квартир.

Що щодо оцту? Дослідники дійсно виявили, що оцет працює проти деяких видів цвілі, але не для всіх. Його можна обережно використовувати на шкірі, він може бути не найкращим для поверхонь, що поглинають, таких як тканини у вашій шафі.

Як захистити одяг від цвілі та грибка?

За словами вчених, силікагель стане набагато ефективнішим засобом у боротьбі з вологою, ніж рис, сода або щось ще. Крім того, експерти рекомендують зробити в шафі вентиляційні отвори, які допоможуть поліпшити циркуляцію повітря.

Але найефективнішим засобом у боротьбі з цвіллю стане профілактика. По-перше, не варто перевантажувати шафу одягом — надто велика його кількість ускладнить циркуляцію повітря і затримає вологу. По-друге, намагайтеся підтримувати в кімнаті досить теплу температуру, щоб не допустити накопичення вологи. По-третє, переконайтеся, що ваш одяг достатньо висох.

Раніше Фокус писав про те, чи допоможе миска з сіллю біля вікна запобігти вогкості та цвілі.