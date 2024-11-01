Миска риса в шкафу избавит от плесени и грибка: действительно ли этот трюк может сработать

Эксперты рассказали, действительно ли рис так хорош в поглощении влаги и может ли он защитить квартиру от появления плесени.

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Плесень и грибок в шкафу может не только испортить настроение, но и уничтожить любимую одежду. Если верить некоторым лайфхакам, несколько простых и дешевых вариантов могут помочь в борьбе с влагой и плесенью, причем их легко моно обнаружить на своей кухне. Но действительно ли они так хороши? Ученые ответили на этот вопрос, пишет IFLScience.

По словам британского эксперта по мебели Ника Шеклока, вспышка плесени на самом деле может оказаться весьма разрушительной, особенно если дело дойдет до уничтожения одежды. Увы, это обычная проблема, с которой сталкиваются зимой люди по всему миру, поскольку более низкие температуры в сочетании с теплом в помещении могут привести к избыточной влажности воздуха.

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Эксперт отмечает, что противодействовать плесени и грибку на самом деле чрезвычайно просто — достаточно использовать такие продукты, как рис и пищевая сода, которые могут поглощать влагу из воздуха. Это звучит хорошо, но есть ли у этого утверждения хоть какая-то научная основа?

Рис — зерновая культура, имеющая репутацию способной спасать залитые водой телефоны и камеры. Но экспериментальные данные свидетельствуют о том, что на самом деле он вовсе не так уж хорош для сушки вещей. В исследовании 2014 года ученые обнаружили, что погружение мокрого электрического устройства в сырой рис на самом деле менее эффективно для его сушки, чем простое бездействие.

В то же время существует достаточно много исследований, указывающих на то, что рисовая шелуха и зола являются довольно хорошими осушителями. Увы, простая миска риса едва ли способна поглотить влагу из воздуха.

С другой стороны ученые обнаружили, что пищевая сода действительно хорошо впитывает влагу из воздуха, причем даже при довольно нормальной температуре. Но, существует одна проблема: эксперименты ранее проводились при относительной влажности около 90%, что весьма необычно для квартир.

Что насчет уксуса? Исследователи действительно обнаружили, что уксус работает против некоторых видов плесени, но не для всех. Его можно осторожно использовать на коже, он может быть не лучшим для впитывающих поверхностей, таких как ткани в вашем шкафу.

Как защитить одежду от плесени и грибка?

По словам ученых, силикагель станет намного более эффективным средством в борьбе с влагой, чем рис, сода или что-то еще. Кроме того эксперты рекомендуют сделать в шкафу вентиляционные отверстия, которые помогут улучшить циркуляцию воздуха.

Но наиболее эффективным средством в борьбе с плесенью станет профилактика. Во-первых, не стоит перегружать шкаф одеждой — слишком большое ее количество затруднит циркуляцию воздуха и задержит влагу. Во-вторых, пытайтесь поддерживать в комнате достаточно теплую температуру, чтобы не допустить накопления влаги. В-третьих, убедитесь, что ваша одежда достаточно высохла.

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