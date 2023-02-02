В 12 городах Сибири в России объявили режим "черного неба": что происходит (видео)

Режим вводится из-за неблагоприятных метеоусловий, когда в воздухе особо активно накапливаются вредные вещества. Власти страны-агрессора рекомендуют жителям поменьше находиться на улице.

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Сегодня, 2 февраля, в 12 российских городах на территории Кемеровской и Новосибирской областей, в Республике Хакасия, Красноярском и Алтайской краях введен так называемый режим "черного неба". Об этом пишет издание "Сибирь Реалии" со ссылкой на сообщения местных властей.

Как уточняется, такой режим вводится из-за неблагоприятных метеоусловий, когда в воздухе особо активно накапливаются загрязняющие вещества.

[ + – ] "Черное небо" в Кемерово

На официальном сайте Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды указывается, что опасность будет сохраняться в регионах в течение 2-3 февраля. Так, в Новосибирске — третьем по величине городе России и административном центре Сибирского федерального округа — неблагоприятные метеоусловия ожидаются с 18 часов 2 февраля до 18 часов 3 февраля.

[ + – ] Смог в Новосибирске [ + – ] Смог в Новосибирске [ + – ] Смог в Новосибирске [ + – ] Смог в Новосибирске [ + – ] Смог в Новосибирске

В Новосибирске находится немало промышленных предприятий, производящих, среди прочего, ядерное топливо и металлический литий.

Также здесь работает Новосибирский авиационный завод им. Чкалова, который сегодня находится под санкциями Евросоюза, США и Великобритании. В частности, предприятие выпускает истребители-бомбардировщики Су-34.

[ + – ] Новосибирский авиационный завод

Власти рекомендовали местным предприятиям сократить количество выбросов.

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области посоветовало жителям в этот период реже появляться на улице. Людям предлагается проветривать помещения только кондиционерами, а физкультурой и спортом рекомендуют заниматься в закрытых спортивных комплексах.

Режим "черного неба" — распространенное явление в России. В Красноярске, Челябинске и других крупных промышленных центрах страны-агрессора он периодически вводится, начиная с 2012 года.

Главными загрязнителями городов, как правило, выступают транспорт, объекты энергетики и промышленности.

Последний раз режим "черного неба" в РФ действовал в ноябре прошлого года в Томской области, Алтайском крае и Кузбассе.

Напомним, в Российской Федерации, по данным Росстата, пятый год подряд стремительно сокращается население. Постоянно ухудшающуюся демографическую ситуацию в стране-агрессоре объясняют низкой рождаемостью.