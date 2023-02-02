У 12 містах Сибіру в Росії оголосили режим "чорного неба": що відбувається (відео)

Режим вводиться через несприятливі метеоумови, коли в повітрі особливо активно накопичуються шкідливі речовини. Влада країни-агресора рекомендує мешканцям менше перебувати на вулиці.

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Сьогодні, 2 лютого, у 12 російських містах на території Кемеровської та Новосибірської областей, в Республіці Хакасія, Красноярському та Алтайській краях запроваджено так званий режим "чорного неба". Про це пише видання "Сибір Реалії" з посиланням на повідомлення місцевої влади.

Як уточнюється, такий режим вводиться через несприятливі метеоумови, коли в повітрі особливо активно накопичуються забруднювальні речовини.

[ + – ] "Чорне небо" у Кемерово

На офіційному сайті Західно-Сибірського управління з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища вказується, що небезпека зберігатиметься в регіонах протягом 2-3 лютого. Так, у Новосибірську — третьому за величиною місті Росії та адміністративному центрі Сибірського федерального округу — несприятливі метеоумови очікуються з 18 години 2 лютого до 18 години 3 лютого.

[ + – ] Смог у Новосибірську [ + – ] Смог у Новосибірську [ + – ] Смог у Новосибірську [ + – ] Смог у Новосибірську [ + – ] Смог у Новосибірську

У Новосибірську знаходиться чимало промислових підприємств, що виробляють, зокрема ядерне паливо та металевий літій.

Також тут працює Новосибірський авіаційний завод ім. Чкалова, який сьогодні перебуває під санкціями Євросоюзу, США та Великобританії. Зокрема підприємство випускає винищувачі-бомбардувальники Су-34.

[ + – ] Новосибірський авіаційний завод

Влада рекомендувала місцевим підприємствам скоротити кількість викидів.

Міністерство природних ресурсів та екології Новосибірської області порадило мешканцям у цей період рідше з'являтися на вулиці. Людям пропонується провітрювати приміщення лише кондиціонерами, а фізкультурою та спортом рекомендують займатися у закритих спортивних комплексах.

Режим "чорного неба" — поширене явище в Росії. У Красноярську, Челябінську та інших великих промислових центрах країни-агресора він періодично запроваджується, починаючи з 2012 року.

Головними забруднювачами міст, як правило, виступають транспорт, об'єкти енергетики та промисловості.

Востаннє режим "чорного неба" у РФ діяв у листопаді минулого року в Томській області, Алтайському краї та Кузбасі.

Нагадаємо, в Російській Федерації, за даними Росстату, п'ятий рік поспіль стрімко скорочується населення. Демографічну ситуацію, що постійно погіршується, в країні-агресорі пояснюють низькою народжуваністю.