Климатический злодей. Ученые говорят, что пальмовое масло возвращает доброе имя

За последние два десятилетия пальмовое масло стало экологическим пугалом, ингредиентом, которого сознательные потребители должны стараться избегать. Но в наши дни его репутация начинает меняться.

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Пальмовое масло, которое содержится во всем, от детского шампуня до мороженого, заслужило плохую репутацию. За последние 30 лет компании по производству пальмового масла выровняли акр за акрами деревьев в Юго-Восточной Азии, которые были полны жизни, пишет Vox. Спрос на этот ингредиент, который в настоящее время является самым распространенным пищевым маслом в мире, несомненно, спровоцировал два самых острых кризиса нашего времени: изменение климата и утрату биоразнообразия.

Но история пальмового масла меняется — видимо, к лучшему.

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За последнее десятилетие масштабы вырубки лесов, вызванные отраслью, практически каждый год снижались в Индонезии, крупнейшем в мире производителе. А в 2021 году он достиг 22-летнего минимума. По словам экспертов, в Малайзии наблюдается аналогичная положительная тенденция, указывающая на то, что компании теперь вырубают меньше деревьев.

"Я не хочу сидеть здесь и говорить, что индустрия пальмового масла внезапно стала сияющей зеленой и устойчивой, но в основном это остановило вырубку лесов", — сказал Гленн Хуровиц, основатель и генеральный директор группы по защите окружающей среды.

У отрасли, без сомнения, ужасное наследие, и она до сих пор уничтожает некоторые леса в Юго-Восточной Азии и других местах. Тем не менее, производители пальмового масла уже не тот всем известный злодей, которым они когда-то были.

Это, конечно, хорошая новость и для дикой природы Юго-Восточной Азии, и для нашего климата. Это также причина чувствовать себя менее виноватым, когда балуется пончиками или сливочным арахисовым маслом. Но что еще более важно, история с пальмовым маслом может послужить уроком для других отраслей, которые до сих пор снабжают наши продуктовые магазины продуктами, за кулисами уничтожающими лес.

Пальмовое масло, получаемое из плодов масличных пальм, является чем-то вроде суперингредиента. Оно имеет слабый запах и цвет. Оно не портится легко и практически не содержит вредных для здоровья трансжиров. И оно невероятно дешево в производстве. Эти характеристики помогли пальмовому маслу стать доминирующим "самым универсальным растительным маслом в мире".

В 90-х крупные пищевые компании искали замену трансжирам в своих продуктах, таким как маргарин. Примерно в то же время косметические компании нуждались в растительных альтернативах синтетическим и животным химическим веществам. Эта отрасль тоже увидела перспективу в пальмовом масле.

С помощью правительств и международных банков, которые рассматривали пальмовое масло как средство борьбы с бедностью в некоторых частях Азии, производство резко возросло. Почти весь рост пришелся на Индонезию и Малайзию, отчасти потому, что климат подходящий, а правительство поддержало промышленные плантации.

В период с 1995 по 2005 год мировое производство пальмового масла удвоилось. К 2015 году оно снова почти удвоилось. В настоящее время в мире производится более 75 миллионов метрических тонн пальмового масла в год. Для сравнения, в 2020 году произвели примерно 3 миллиона метрических тонн оливкового масла. Пальмовое масло и его производные сейчас входят в состав половины упакованных продуктов в супермаркетах и ​​70 процентов косметических средств.

Эти ошеломляющие цифры дорого обошлись. За последние два десятилетия Индонезия потеряла почти 25 миллионов акров леса, площадь больше, чем вся Ирландия. Согласно исследованию 2022 года, примерно треть этой вырубки лесов была вызвана производством пальмового масла. На Борнео, острове, разделенном между Брунеем, Индонезией и Малайзией, производство пальмового масла вызвало примерно 40 процентов обезлесения в период с 2000 по 2018 год, другими словами, уничтожило примерно 6 миллионов акров леса.

Когда выпадают леса, выпадают и чрезвычайно важные экосистемы, влияющие на всю планету. Джунгли Индонезии и Малайзии являются домом для потрясающего множества растений и животных, включая орангутангов, тигров и самый большой в мире цветок — вонючую трупную лилию. Влажные леса, известные как торфяники, многие из которых были осушены и заменены плантациями, также хранят огромное количество углерода, который может попасть в атмосферу при их уничтожении.

Уничтожение лесов не осталось незамеченным. За последние два десятилетия или около того многие группы защиты интересов публиковали отчет за отчетом, связывая пальмовое масло в наших повседневных продуктах с вредом для окружающей среды. Эти группы и журналисты заклеймили пальмовое масло как грязное и вредное. В конечном итоге это помогло спровоцировать изменения в отрасли.

По словам Гуровица, 2013 год стал поворотным моментом: в конце того же года он и другие сторонники помогли убедить одну из крупнейших в мире компаний по производству пальмового масла ограничить вырубку лесов в своей цепочке поставок. По словам Гуровица, компании не нужно было вырубать леса для выращивания пальм, потому что там было много уже деградировавших земель.

Год спустя большинство других крупных компаний по производству пальмового масла последовали этому примеру. Другие силы также помогли преобразовать отрасль. Пару лет назад Индонезия прекратила выдачу новых разрешений на производство пальмового масла в девственных лесах и торфяниках, отчасти для сокращения выбросов углерода.

За последнее десятилетие или около того технологии мониторинга вырубки лесов, такие как спутниковые снимки, также значительно улучшились, помогая надзорным органам привлекать к ответственности компании, производящие пальмовое масло.

"Теперь мы можем наблюдать вырубку лесов почти в реальном времени, — сказал Дэвид Гаво, ландшафтный эколог и ведущий автор статьи 2022 года о вырубке лесов. Это не тот Дикий Запад, что был раньше".

Хотя трудно точно сказать, какие усилия были наиболее эффективными, недавний анализ показывает, что по крайней мере некоторые из них сработали.

Исследование, опубликованное в 2019 году, показало, что вырубка лесов из-за производства пальмового масла в Индонезии достигла своего пика в 2009 году, а затем неуклонно снижалась, то есть в последующие годы было вырублено меньше деревьев. Исследование Гаво выявило аналогичную тенденцию: в период с 2012 по 2019 год количество лесов, выращиваемых под плантации пальмового масла, ежегодно снижалось.

Эксперты говорят, что Малайзия следует аналогичной тенденции. Предсказания на будущее также выглядят хорошо в последнее время. Анализ, проведенный исследователями, показал, что в 2021 году вырубка лесов, связанная с пальмовым маслом, в Индонезии достигла самого низкого уровня за более чем два десятилетия, хотя в 2022 году она немного выросла.

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