Кліматичний злодій. Вчені кажуть, що пальмова олія повертає добре ім'я

За останні два десятиліття пальмова олія стала екологічним пугалом, інгредієнтом, якого свідомі споживачі мають намагатися уникати. Але в наші дні його репутація починає змінюватись.

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Пальмова олія, яка міститься у всьому, від дитячого шампуню до морозива, заслужила погану репутацію. За останні 30 років компанії з виробництва пальмової олії вирубали акр за акрами дерев у Південно-Східній Азії, які були сповнені життя, пише Vox. Попит на цей інгредієнт, який в даний час є найпоширенішою харчовою олією у світі, безсумнівно, спровокував дві найгостріші кризи нашого часу: зміна клімату та втрата біорізноманіття.

Але історія пальмової олії змінюється — мабуть, на краще.

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За останнє десятиліття масштаби вирубки лісів, спричинені галуззю, практично щороку знижувалися в Індонезії, найбільшому у світі виробнику. А 2021 року він досяг 22-річного мінімуму. За словами експертів, у Малайзії спостерігається аналогічна позитивна тенденція, яка вказує на те, що компанії наразі вирубують менше дерев.

"Я не хочу сидіти тут і говорити, що індустрія пальмової олії раптово стала сяючою зеленою та стійкою, але в основному це зупинило вирубку лісів", — сказав Глен Хуровіц, засновник та генеральний директор групи із захисту довкілля.

У галузі, без сумніву, жахлива спадщина, і вона досі нищить деякі ліси у Південно-Східній Азії та інших місцях. Тим не менш, виробники пальмової олії вже не той усім відомий лиходій, яким вони колись були.

Це, звичайно, хороша новина і для дикої природи Південно-Східної Азії, і для нашого клімату. Це також причина почуватися менш винним, коли ласуєш пончиками або вершковим арахісовим маслом. Але що ще важливіше, історія з пальмовою олією може послужити уроком для інших галузей, які досі постачають наші продуктові магазини продуктами, що за лаштунками знищують ліс.

Пальмова олія, що отримується з плодів олійних пальм, є чимось на зразок суперінгредієнта. Вона має слабкий запах та колір. Вона не псується легко і практично не містить шкідливих для здоров'я трансжирів. І вона неймовірно дешева у виробництві. Ці характеристики допомогли пальмовій олій стати домінуючою "найбільш універсальною рослинною олією у світі".

У 90-х великі харчові компанії шукали заміну трансжирам у своїх продуктах, таким як маргарин. Приблизно в той же час косметичні компанії потребували рослинних альтернатив синтетичним і тваринним хімічним речовинам. Ця галузь теж побачила перспективу у пальмовій олії.

За допомогою урядів та міжнародних банків, які розглядали пальмову олію як засіб боротьби з бідністю у деяких частинах Азії, виробництво різко зросло. Майже все зростання припало на Індонезію та Малайзію, частково тому, що клімат підходящий, а уряд підтримав промислові плантації.

У період із 1995 по 2005 рік світове виробництво пальмової олії подвоїлося. До 2015 року воно знову майже подвоїлося. Нині у світі виробляється понад 75 мільйонів метричних тонн пальмової олії на рік. Для порівняння, 2020 року виробили приблизно 3 мільйони метричних тонн оливкової олії. Пальмова олія та її похідні зараз входять до складу половини упакованих продуктів у супермаркетах та 70 відсотків косметичних засобів.

Ці приголомшливі цифри дорого коштували. За останні два десятиліття Індонезія втратила майже 25 мільйонів акрів лісу, площа більша, ніж уся Ірландія. Згідно з дослідженням 2022 року, приблизно третина цієї вирубки лісів була викликана виробництвом пальмової олії. На Борнео, острові, розділеному між Брунеєм, Індонезією та Малайзією, виробництво пальмової олії викликало приблизно 40 відсотків знеліснення в період з 2000 по 2018 рік, іншими словами, знищило приблизно 6 мільйонів акрів лісу.

Коли випадають ліси, випадають і надзвичайно важливі екосистеми, що впливають всю планету. Джунглі Індонезії та Малайзії є домом для приголомшливої кількості рослин і тварин, включаючи орангутангів, тигрів і найбільшу у світі квітку — смердючу трупну лілію. Вологі ліси, відомі як торфовища, багато з яких було осушено і замінено плантаціями, також зберігають величезну кількість вуглецю, який може потрапити в атмосферу при їх знищенні.

Знищення лісів не залишилося непоміченим. За останні два десятиліття, або близько цього, багато груп захисту інтересів публікували звіт за звітом, пов'язуючи пальмову олію в наших повсякденних продуктах із шкодою для навколишнього середовища. Ці групи та журналісти затаврували пальмову олію як брудну та шкідливу. Зрештою, це допомогло спровокувати зміни в галузі.

За словами Гуровиця, 2013 став поворотним моментом: наприкінці того ж року він та інші прихильники допомогли переконати одну з найбільших у світі компаній з виробництва пальмової олії обмежити вирубку лісів у своєму ланцюжку поставок. За словами Гуровиця, компанії не потрібно було вирубувати ліси для вирощування пальм, бо там було багато земель, які вже деградували.

Через рік більшість інших великих компаній з виробництва пальмової олії наслідували цей приклад. Інші сили також допомогли перетворити галузь. Кілька років тому Індонезія припинила видачу нових дозволів на виробництво пальмової олії в незайманих лісах та торфовищах, частково для скорочення викидів вуглецю.

За останнє десятиліття технології моніторингу вирубки лісів, такі як супутникові знімки, також значно покращилися, допомагаючи наглядовим органам притягувати до відповідальності компанії, що виробляють пальмову олію.

"Тепер ми можемо спостерігати вирубку лісів майже в реальному часі, — сказав Девід Гаво, ландшафтний еколог і провідний автор статті 2022 року про вирубку лісів. Це не той Дикий Захід, що був раніше".

Хоча важко точно сказати, які зусилля були найефективнішими, недавній аналіз показує, що принаймні деякі з них спрацювали.

Дослідження, опубліковане в 2019 році, показало, що вирубування лісів через виробництво пальмової олії в Індонезії досягло свого піку в 2009 році, а потім неухильно знижувалося, тобто в наступні роки було вирубано менше дерев. Дослідження Гаво виявило аналогічну тенденцію: у період з 2012 по 2019 рік кількість лісів, що вирощуються під плантації пальмової олії, щорічно знижувалась.

Експерти кажуть, що Малайзія дотримується аналогічної тенденції. Пророцтва на майбутнє також виглядають добре останнім часом. Аналіз, проведений дослідниками, показав, що у 2021 році вирубка лісів, пов'язана з пальмовою олією, в Індонезії досягла найнижчого рівня за більш як два десятиліття, хоча у 2022 році вона трохи зросла.

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