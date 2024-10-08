На них не можна готувати: 7 найгірших запальних олій, які потрібно виключити з раціону

Олії відіграють важливу роль у нашому раціоні, оскільки цей інгредієнт використовується майже щодня. Якщо ви дбаєте про здоров'я свого серця, дуже важливо правильно вибирати олії під час приготування їжі.

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Дієтологи давно говорять про те, що підходити до використання рослинної олії для приготування їжі слід обережно. Є олії, які ліпше вживати в сирому вигляді й не перегрівати, а є ті, які ідеально підходять для смаження. Так, деякі олії, наприклад, оливкова, сприяють здоров'ю серця. З іншого боку, запальні олії можуть мати протилежний ефект, підвищуючи ризик серцевих захворювань та інші ризики для здоров'я. Про те, які олії слід назавжди виключити зі свого раціону, пише She Finds.

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Сало

Сало має високий вміст насичених жирів, які пов'язані з підвищенням рівня "поганого" холестерину ЛПНЩ.

"Сало — це свинячий жир із високим вмістом насичених жирів. Хоча він містить деякі мононенасичені жири (подібно до оливкової олії), високий вміст насичених жирів може підвищити рівень холестерину ЛПНЩ. Сало містить близько 40% насичених жирів, що може призвести до накопичення бляшок в артеріях (атеросклероз), обмеження кровотоку і збільшення ризику серцевих нападів та інсультів", — каже дієтологиня Кетрін Герваціо.

Пальмова олія

Герваціо радить використовувати пальмову олію в помірних кількостях, тому що цей тип олії, як відомо, сприяє хронічному запаленню в організмі. Що стосується здоров'я серця, то високий вміст омега-6 жирних кислот також може бути пов'язаний з ризиком. "Запалення відіграє ключову роль у розвитку різних серцево-судинних захворювань і метаболічних порушень, включно з діабетом 2 типу. Воно також містить більш високе співвідношення омега-6 жирних кислот порівняно з омега-3. Надмірне споживання омега-6 жирів за низького споживання омега-3 може сприяти запаленню, ще більше збільшуючи ризик хронічних захворювань, включно з хворобами серця", — каже дієтолог.

Повторно використовувані олії

Фото: Pixabay

Ви можете бути здивовані тим, скільки разів ресторани та інші заклади повторно використовують олії. Деякі люди навіть практикують це вдома заради економії коштів. Проте це може призвести до серйозних ризиків для ваших артерій.

"Ці олії сприяють запаленню та окислювальному стресу, які призводять до розвитку серцевих захворювань, пошкоджуючи кровоносні судини та сприяючи накопиченню бляшок в артеріях. Це пов'язано з тим, що під час повторного смаження утворюються вільні радикали (нестабільні молекули, які можуть пошкодити клітини і тканини), що призводить до запалення і підвищеного ризику серцево-судинних захворювань. Вільні радикали також сприяють окисленню холестерину ЛПНЩ, що прискорює розвиток атеросклерозу", — стверджує Герваціо.

Ріпакова олія

Ріпакова олія є популярним варіантом, який часто продається як корисний для серця варіант через низький вміст насичених жирів. Проте цей тип олії багатий на омега-6 жирні кислоти, які, хоча і є незамінними в помірних кількостях, можуть посилити запалення під час вживання в надлишку або в недостатньому балансі з омега-3 жирними кислотами.

"Ріпакова олія не корисна для серця, як рекламується. Вона сильно оброблена, містить трансжири і сприяє запаленню. Її слід уникати", — каже доктор Ральф Вальдо.

Рослинна олія

Багато з цих комерційних рослинних олій піддаються надмірній обробці, внаслідок якої можуть утворюватися трансжири. Особливо це актуально, якщо вони частково гідрогенізовані.

"Рослинна олія є сумішшю запальних олій, таких як кукурудзяна, соєва і рапсова олія. Вона не приносить жодної поживної користі і посилює запалення в організмі", — зазначає доктор Вальдо.

Кукурудзяна олія

Фото: Freepik

Багато кукурудзяних олій можуть містити трансжири, які підвищують рівень холестерину ЛПНЩ і знижують рівень "хорошого" ЛПВЩ холестерину.

Дієтолог доктор Пітер Брукнер, зазначає, що: "Незважаючи на те, що кукурудзяна олія часто продається як здоровий варіант, вона може завдати неприємностей, коли ви готуєте з її допомогою. Коли ви нагріваєте кукурудзяну олію, вона утворює вільні радикали. Це нестабільні молекули, які можуть завдати шкоди вашим клітинам, зокрема й клітинам серця. Це призводить до підвищення окисного стресу в організмі, що може викликати запалення і підвищити ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань".

Бавовняна олія

Бавовняна олія — ще одна олія, багата на омега-6 жирні кислоти. Незбалансоване споживання омега-6 порівняно з омега-3 жирними кислотами може призвести до хронічного запалення, потенційного фактора розвитку серцево-судинних проблем.

"Бавовняна олія є побічним продуктом бавовняної промисловості, вона сильно перероблена і викликає запалення. Вона часто використовується в закусках і має бути виключена з раціону", — говорить доктор Вальдо.

Нагадаємо, чи придатна олія для вживання в їжу після того, як ви нагріли її під час приготування

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що вживання оливкової олії допомагає запобігти деменції.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця