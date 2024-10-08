На них нельзя готовить: 7 худших воспалительных масел, которые нужно исключить из рациона

Масла играют важную роль в нашем рационе, так как этот ингредиент используется почти каждый день. Если вы заботитесь о здоровье своего сердца, очень важно правильно выбирать масла при приготовлении пищи.

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Диетологи давно говорят о том, что подходить к использованию растительного масла для приготовления пищи следует осторожно. Есть масла, которые лучше употреблять в сыром виде и не перегревать, а есть те, которые идеально подходят для жарки. Так, некоторые масла, например, оливковое, способствуют здоровью сердца. С другой стороны, воспалительные масла могут иметь противоположный эффект, повышая риск сердечных заболеваний и другие риски для здоровья. О том, какие масла следует навсегда исключить из своего рациона, пишет She Finds.

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Сало

Сало имеет высокое содержание насыщенных жиров, которые связаны с повышением уровня "плохого" холестерина ЛПНП.

"Сало — это топленый свиной жир с высоким содержанием насыщенных жиров. Хотя он содержит некоторые мононенасыщенные жиры (подобно оливковому маслу), высокое содержание насыщенных жиров может повысить уровень холестерина ЛПНП. Сало содержит около 40% насыщенных жиров, что может привести к накоплению бляшек в артериях (атеросклероз), ограничению кровотока и увеличению риска сердечных приступов и инсультов", — говорит диетолог Кэтрин Гервацио.

Пальмовое масло

Гервацио советует использовать пальмовое масло в умеренных количествах, потому что этот тип масла, как известно, способствует хроническому воспалению в организме. Что касается здоровья сердца, то высокое содержание омега-6 жирных кислот также может быть сопряжено с риском. "Воспаление играет ключевую роль в развитии различных сердечно-сосудистых заболеваний и метаболических нарушений, включая диабет 2 типа. Оно также содержит более высокое соотношение омега-6 жирных кислот по сравнению с омега-3. Чрезмерное потребление омега-6 жиров при низком потреблении омега-3 может способствовать воспалению, еще больше увеличивая риск хронических заболеваний, включая болезни сердца", — говорит диетолог.

Повторно используемые масла

Фото: Pixabay

Вы можете быть удивлены тем, сколько раз рестораны и другие заведения повторно используют масла. Некоторые люди даже практикуют это дома ради экономии средств. Тем не менее это может привести к серьезным рискам для ваших артерий.

"Эти масла способствуют воспалению и окислительному стрессу, которые приводят к развитию сердечных заболеваний, повреждая кровеносные сосуды и способствуя накоплению бляшек в артериях. Это связано с тем, что при повторном жарке образуются свободные радикалы (нестабильные молекулы, которые могут повредить клетки и ткани), что приводит к воспалению и повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний. Свободные радикалы также способствуют окислению холестерина ЛПНП, что ускоряет развитие атеросклероза", — утверждает Гервацио.

Рапсовое масло

Рапсовое масло является популярным вариантом, который часто продается как полезный для сердца вариант из-за низкого содержания насыщенных жиров. Тем не менее этот тип масла богат омега-6 жирными кислотами, которые, хотя и являются незаменимыми в умеренных количествах, могут усилить воспаление при употреблении в избытке или в недостаточном балансе с омега-3 жирными кислотами.

"Рапсовое масло не полезно для сердца, как рекламируется. Оно сильно обработано, содержит трансжиры и способствует воспалению. Его следует избегать", — говорит доктор Ральф Вальдо.

Растительное масло

Многие из этих коммерческих растительных масел подвергаются чрезмерной обработке, в результате которой могут образовываться трансжиры. Особенно это актуально, если они частично гидрогенизированы.

"Растительное масло представляет собой смесь воспалительных масел, таких как кукурузное, соевое и рапсовое масло. Оно не приносит никакой питательной пользы и усугубляет воспаление в организме", — отмечает доктор Вальдо.

Кукурузное масло

Фото: Freepik

Многие кукурузные масла могут содержать трансжиры, которые повышают уровень холестерина ЛПНП и снижают уровень "хорошего" ЛПВП холестерина.

Диетолог доктор Питер Брукнер, отмечает, что: "Несмотря на то, что кукурузное масло часто продается как здоровый вариант, оно может доставить неприятности, когда вы готовите с его помощью. Когда вы нагреваете кукурузное масло, оно образует свободные радикалы. Это нестабильные молекулы, которые могут нанести вред вашим клеткам, в том числе и клеткам сердца. Это приводит к повышению окислительного стресса в организме, что может вызвать воспаление и повысить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний".

Хлопковое масло

Хлопковое масло – еще одно масло, богатое омега-6 жирными кислотами. Несбалансированное потребление омега-6 по сравнению с омега-3 жирными кислотами может привести к хроническому воспалению, потенциальному фактору развития сердечно-сосудистых проблем.

"Хлопковое масло является побочным продуктом хлопковой промышленности, оно сильно переработано и вызывает воспаление. Оно часто используется в закусках и должно быть исключено из рациона", — говорит доктор Вальдо.

Напомним, пригодно ли масло для употребления в пищу после того, как вы нагрели его во время приготовления

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что употребление оливкового масла помогает предотвратить деменцию.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту