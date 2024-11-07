На Миколаївщині чоловіка оштрафували за незаконне перевезення дрів: скільки він заплатить

У відомстві зазначили, що чоловік перевозив дрова в багажнику без відповідних документів — тому його й притягнуто до адміністративної відповідальності.

В Миколаївській області державні інспектори оштрафували громадянина за перевезення дров без документів про законність їх придбання. Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного регіону.

Там зазначили, що громадянина було затримано поблизу села Українка. Встановлено, що він перевозив дрова в багажнику автомобіля без документів, що підтверджують законність надбання.

"За порушення природоохоронного законодавства громадянина притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 65 КУпАП та оштрафовано на 510 гривень", — додали в інспекції.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9665, що посилює відповідальність за незаконне зберігання деревини. Ним за вирубку та зберігання дров без документів передбачаються такі види покарань:

за зберігання дров на суму менше 30 тисяч гривень – адміністративна відповідальність, штраф від 510 до 1020 гривень;

якщо ціна дров перевищує 30 тисяч гривень — штраф від 34 тисяч гривень або ув'язнення на строк до п'яти років (у разі суттєвої шкоди);

знищення дерев та чагарників з тяжкими наслідками – від 7 до 10 років в'язниці.

Президент України Володимир Зеленський отримав документ 15 жовтня і мав би його підписати до 30 жовтня. Однак на цей час підпису немає, тому закон ще не набув чинності.

Нещодавно народна депутатка України Анна Скороход зазначила, що українці будуть відповідати не лише за незаконне зберігання дров, а й за їх незаконне отримання. Вона додала, що в разі, якщо дрова куплені офіційно і є відповідні підтверджуючі документи, то у людини не буде жодних проблем.