На Николаевщине мужчину оштрафовали за незаконную перевозку дров: сколько он заплатит

В ведомстве отметили, что мужчина перевозил дрова в багажнике без соответствующих документов — поэтому он и привлечен к административной ответственности.

В Николаевской области государственные инспекторы оштрафовали гражданина за перевозку дров без документов о законности их приобретения. Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного региона.

Там отметили, что гражданин был задержан вблизи села Украинка. Установлено, что он перевозил дрова в багажнике автомобиля без документов, подтверждающих законность приобретения.

"За нарушение природоохранного законодательства гражданин привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 65 КУоАП и оштрафован на 510 гривен", — добавили в инспекции.

Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект № 9665, усиливающий ответственность за незаконное хранение древесины. Им за вырубку и хранение дров без документов предусматриваются следующие виды наказаний:

за хранение дров на сумму менее 30 тысяч гривен — административная ответственность, штраф от 510 до 1020 гривен;

если цена дров превышает 30 тысяч гривен — штраф от 34 тысяч гривен или заключение на срок до пяти лет (в случае существенного вреда);

уничтожение деревьев и кустарников с тяжелыми последствиями — от 7 до 10 лет тюрьмы.

Президент Украины Владимир Зеленский получил документ 15 октября и должен был бы его подписать до 30 октября. Однако в настоящее время подписи нет, поэтому закон еще не вступил в силу.

Недавно народный депутат Украины Анна Скороход отметила, что украинцы будут отвечать не только за незаконное хранение дров, но и за их незаконное получение. Она добавила, что в случае, если дрова куплены официально и есть соответствующие подтверждающие документы, то у человека не будет никаких проблем.