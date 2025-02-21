Гай, ліс і джунглі: вчені розповіли, у чому різниця між ними

Нам може здаватися, що між цими зеленими насадженнями немає жодної різниці, але вчені заявляють — це зовсім не так.

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Вирубка лісів — проблема Землі, що зростає, але забезпечити насадження дерев правовим захистом, на який вони заслуговують, непросто, якщо ми не можемо дати йому визначення. Більшості людей на планеті може здатися, що немає суттєвої різниці між гаєм, лісом або джунглями, якщо не брати до уваги, що тут тепліше і вологіше, проте вчені впевнені — це не зовсім так, пише IFLScience.

Насправді між гаєм, лісом і джунглями є різниця, і справа зовсім не в семантиці. Визначення насаджень трохи різняться залежно від того, того звідки ми, але науковці пояснюють, що з наукового погляду є чітка градація.

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Що таке гай

За словами дослідників, визначення спільноти дерев зводиться до покриття пологом дерев, що відповідає Національній системі класифікації рослинності США. Якщо від 25% до 60% землі вкрито деревами, ми, ймовірно, маємо справу з гаєм; менш як 25% — відомі як деревна савана.

Якщо визначити розмір насаджень важко, варто зазначити, що гаї, як правило, менші за дерева.

Що таке ліс

Якщо ми маємо справу з 60-100% покриття деревного полога, ми, ймовірно, маємо справу з лісом. Тому ці середовища проживання більші та більш густонаселені порівняно з гаями.

Дослідники зазначають, що всі ліси Землі можна розділити на чотири основні категорії:

бореальні;

тропічні;

субтропічні;

помірні.

Бореальні ліси, як правило, трапляються в найхолодніших регіонах Землі і є домівкою для таких тварин, як карибу і північні олені. У тропічних лісах температура рідко опускається нижче 18,3°C — вони є домівкою для різних рослин і тварин. Субтропічні ліси також теплі, але підтримують і холодні періоди. По суті, вони є проміжною ланкою між тропічними лісами та лісами помірного клімату, і надають притулок видам, що мігрують.

Помірні ліси, можливо, найбільш мінливі: вони змінюються залежно від сезону, оскільки деякі дерева втрачають листя, а інші залишаються вічнозеленими.

Ліси простягаються далеко і широко Фото: Shutterstock

Що таке джунглі

Джунглі вирізняються такою самою спекою, як і тропічні та субтропічні ліси, але в них є відмінність — густий підлісок і рослинність на землі. Вони ростуть так, тому що в них немає такого ж покриву з деревного полога, який не дає сонячному світлу досягати низькорозташованих видів, тож усі отримують свій день на сонці та в результаті процвітають.

Дослідники зазначають, що в тропічних і субтропічних лісах порівняно набагато легше орієнтуватися людині, тому що відсутність світла означає, що лісова підстилка доволі чиста і її легко перетнути.

Джунглі дуже красиві, але не легкі для подорожей Фото: Shutterstock

Раніше Фокус писав про те, що знайдено ліс, який зник 22 млн років тому: у ньому збереглися не тільки дерева, а й тварини.