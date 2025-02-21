Роща, лес и джунгли: ученые рассказали, в чем разница между ними

Нам может казаться, что между этими зелеными насаждениями нет никакой разницы, но ученые заявляют — это совсем не так.

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Вырубка лесов — растущая проблема на Земле, но обеспечить насаждение деревьев правовой защитой, которой они заслуживают, непросто, если мы не можем дать ему определение. Большинству людей на планете может показаться, что нет существенной разницы между рощей, лесом или джунглями, если не считать, что здесь более тепло и влажно, однако ученые уверены — это не совсем так, пишет IFLScience.

На самом деле между рощей, лесом и джунглями есть разница, и дело вовсе не в семантике. Определение насаждений немного различаются в зависимости от того, того откуда мы, но ученые объясняют, что с научной точки зрения есть четкая градация.

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Что такое роща

По словам исследователей, определение сообщества деревьев сводится к покрытию пологом деревьев, что соответствует Национальной системе классификации растительности США. Если от 25% до 60% земли покрыто деревьями, мы, вероятно, имеем дело с рощей; менее 25% — известны как древесная саванна.

Если определить размер насаждений затруднительно, стоит отметить, что рощи, как правило, меньше деревьев.

Что такое лес

Если мы имеем дело с 60-100% покрытия древесного полога, мы, вероятно, имеем дело с лесом. Поэтому эти среды обитания больше и более густонаселенны по сравнению с рощами.

Исследователи отмечают, что все леса Земли можно разделить на четыре основные категории:

бореальные;

тропические;

субтропические;

умеренные.

Бореальные леса, как правило, встречаются в самых холодных регионах Земли и являются домом для таких животных, как карибу и северные олени. В тропических лесах температура редко опускается ниже 18,3°C — они являются домом для различных растений и животных. Субтропические леса также теплые, но поддерживают и холодные периоды. По сути, они являются промежуточным звеном между тропическими лесами и лесами умеренного климата, и предоставляют убежище мигрирующим видам.

Умеренные леса, возможно, самые изменчивые: они меняются в зависимости от сезона, поскольку некоторые деревья теряют листья, а другие остаются вечнозелеными.

Леса простираются далеко и широко Фото: Shutterstock

Что такое джунгли

Джунгли отличаются такой же жарой, как и тропические и субтропические леса, но у них есть отличие — густой подлесок и растительность на земле. Они растут так, потому что у них нет такого же покрова из древесного полога, который не дает солнечному свету достигать низкорасположенных видов, поэтому все получают свой день на солнце и в результате процветают.

Исследователи отмечают, что в тропических и субтропических лесах сравнительно гораздо легче ориентироваться человеку, так как отсутствие света означает, что лесная подстилка довольно чистая и ее легко пересечь.

Джунгли очень красивы, но не легки для путешествий Фото: Shutterstock

Ранее Фокус писал о том, что найден лес, исчезнувший 22 млн лет назад: в нем сохранились не только деревья, но и животные.