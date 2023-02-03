Багровые реки. Ученые выяснили, почему одни люди боятся крови, а другие любят кровавые фильмы

Исследователи рассказали, почему вид запекшейся или свежей крови так по-разному влияет на людей.

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Одним из любопытных феноменов является тот факт, как мы, люди, по-разному реагируем на кровь — кто-то теряет сознание при виде даже крохотной капли крови, тогда как другие способны с упоением смотреть фильмы ужасов, в которых кровь буквально льется рекой, пишет IFL Science.

Ученые из Ассоциации американских медицинских колледжей (AAMC) и Нью-Йоркского университета решили пролить свет на этот загадочный феномен и наконец-то ответить на два главных вопроса: почему нам нравятся кровавые фильмы и почему мы так боимся вида крови?

Кровь вызывает брезгливость

Исследователи отмечают, что негативные эмоции при виде крови могут быть продиктованы банальной заботой о себе и других, поскольку наша кровь, как правило, должна течь внутри нас, а не снаружи.

Также ученые отмечают, что некоторые из людей испытывают чувство отвращения и тошноты — это тоже вполне объяснимо. Брезгливость может быть связана с тем, что контакт с кровью потенциально может привести к заражению патогенами, передающимися через кровь, например, гепатит или ВИЧ. В исследовании 2018 года ученые предположили, что отвращение при виде травм, запекшейся крови, увечий или нарушений оболочки тела связано с "заразным потенциалом". Однако тогда же авторы предложили альтернативную причину — люди переносят на себя наблюдаемую травму, что вызывает внутренние негативные чувства.

Однако почему некоторые, например, теряют сознание при виде крови? Исследователи полагают, что веной тому может быть наше кровяное давление. Дело в том, что такие раздражители, как вид крови, могут вызывать чрезмерную активацию блуждающего нерва, что приводит к внезапному падению артериального давления и частоты сердечных сокращений — это ограничивает приток крови к мозгу и вызывает обморок.

Фобия крови

По словам доктора Эрика Буи, исполняющего обязанности директора Центра тревожных и травматических стрессовых расстройств Массачусетской больницы общего профиля, иногда страх крови может стать настолько сильным, что превращается в фобию и мешает жизни человека.

Порой такой страх способен превратиться в специфическую фобию, которую также называют гемофобией. Ученые отмечают, что данная фобия присутствует у 3-4% населения планеты в целом. Более ранние исследования показывают, что фобия развивается в среднем в 9,3 года у мужчин и 7,5 лет у женщин.

Боязнь крови может быть вызвана рядом факторов, в том числе и травматическими событиями, например, несчастным случаем, походом к врачу, или сильным страхом в детстве.

По словам Буи, основной проблемой гемофобии является то, что со временем люди начинают бояться вида крови настолько, что склонны избегать врачей, даже если нуждаются в медицинской помощи.

Почему людям нравятся кровавые фильмы?

С другой стороны существуют люди, которым нравятся фильмы с обильным количеством крови и кишок. Некоторые исследователи полагают, что это связано с "поиском острых ощущений". Однако по мнению психолога, доктора Ли Чемберса, это также может быть связано с тем, что в реальной жизни люди редко сталкиваются с подобным, а потому с помощью фильмов пытаются прощупать пределы своей эмоциональной реакции в комфортной и безопасной среде.

В исследовании 2014 года ученые сосредоточились на изучении того, почему некоторые из нас находят неприглядные вещи такими привлекательными. В ходе исследования ученые изучили различные типы отвращения:

социально-моральное;

"основное" отвращение к нарушению оболочки тела;

отвращение к продуктам тела, например, фекалиям.

Тогда ученые предположили, что отвращение заставляет нас чувствовать себя плохо, однако с течением времени оно эволюционировало, чтобы привлекать наше внимание — в результате оно стало одним из факторов, которые способны удерживать наше внимание.

В ходе исследования ученые отобрали 120 студентов колледжа и попросили их указать эмоциональные реакции на различные видеоролики, а также выполнить задание на узнавание памяти, где им необходимо было определить, появлялся ли определенный кадр в видео, которое они просмотрели.

Результаты исследования показали, что все виды отвращения вызвали замедление сердечного ритма, а также сильные реакции внимания, улучшили память на отвратительное содержание и информацию.

Исследователи полагают, что с точки зрения эволюции, склонность внимания к отвращению лучше вооружает людей, чтобы они могли избегать вредных веществ. Таким образом ученые считают, что чувства, вызываемые видом крови, имеют тенденцию сосредотачиваться на выживании.

Ранее Фокус писал о том, что ученые объяснили, почему людям нравятся фильмы ужасов.