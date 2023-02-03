Багрові ріки. Вчені з'ясували, чому одні люди бояться крові, а інші люблять криваві фільми

Дослідники розповіли, чому вид запеклої чи свіжої крові так по-різному впливає на людей.

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Одним із цікавих феноменів є той факт, як ми, люди, по-різному реагуємо на кров — хтось втрачає свідомість, побачивши навіть крихітну краплину крові, тоді як інші здатні із захопленням дивитися фільми жахів, у яких кров буквально ллється річкою. IFL Science.

Учені з Асоціації американських медичних коледжів (AAMC) і Нью-Йоркського університету вирішили пролити світло на цей загадковий феномен і нарешті відповісти на два головні питання: чому нам подобаються криваві фільми та чому ми так боїмося виду крові?

Кров викликає гидливість

Дослідники зазначають, що негативні емоції, викликані кров'ю, можуть бути продиктовані банальною турботою про себе й інших, оскільки наша кров, як правило, повинна текти всередині нас, а не зовні.

Також учені зазначають, що деякі з людей відчувають відразу та нудоту — це теж цілком зрозуміло. Гидливість може бути пов'язана з тим, що контакт із кров'ю потенційно може призвести до зараження патогенами, що передаються через кров, наприклад, гепатит або ВІЛ. У дослідженні 2018 року вчені припустили, що огида через вигляд травм, запеклої крові, каліцтва або порушення оболонки тіла пов'язана із "потенціалом зараження". Однак тоді ж автори запропонували альтернативну причину — люди переносять на себе травму, що спостерігається, і це викликає внутрішні негативні почуття.

Однак чому деякі, наприклад, втрачають свідомість, побачивши кров? Дослідники вважають, що винним може бути наш кров'яний тиск. Справа в тому, що такі подразники, як вид крові, можуть викликати надмірну активацію блукаючого нерва, що призводить до раптового падіння артеріального тиску та частоти серцевих скорочень — це обмежує приплив крові до мозку та спричиняє непритомність.

Фобія крові

За словами доктора Еріка Буї, виконуючого обов'язки директора Центру тривожних і травматичних стресових розладів Масачусетської лікарні загального профілю, іноді страх крові може стати настільки сильним, що перетворюється на фобію та заважає життю людини.

Іноді такий страх здатний перетворитися на специфічну фобію, яку називають гемофобією. Вчені відзначають, що ця фобія є в 3-4% населення планети в цілому. Більш ранні дослідження показують, що фобія розвивається в середньому в 93 роки в чоловіків і 75 років у жінок.

Побоювання крові може бути викликане низкою факторів, у тому числі й травматичними подіями, наприклад, нещасним випадком, походом до лікаря, або сильним страхом у дитинстві.

За словами Буї, основною проблемою гемофобії є те, що згодом люди починають боятися виду крові настільки, що схильні уникати лікарів, навіть якщо потребують медичної допомоги.

Чому людям подобаються криваві фільми?

Із іншого боку, існують люди, яким подобаються фільми з великою кількістю крові та кишок. Деякі дослідники вважають, що це пов'язано з "пошуком гострих відчуттів". Однак, на думку психолога, лікаря Лі Чемберса, це також може бути пов'язано з тим, що в реальному житті люди рідко стикаються з подібним, а тому за допомогою фільмів намагаються промацати межі своєї емоційної реакції в комфортному та безпечному середовищі.

У дослідженні 2014 року вчені зосередилися на вивченні того, чому деякі з нас вважають непривабливі речі такими привабливими. У ході дослідження вчені вивчили різні типи огиди:

соціально-моральну;

"основну" огида до порушення оболонки тіла;

відразу до продуктів тіла, наприклад, фекалій.

Тоді вчені припустили, що огида змушує нас почуватися погано, проте з часом вона еволюціонувала, щоб привертати нашу увагу, — в результаті вона стала одним із факторів, які здатні утримувати нашу увагу.

У ході дослідження вчені відібрали 120 студентів коледжу та попросили їх вказати емоційні реакції на різні відеоролики, а також виконати завдання на впізнавання пам'яті, де їм необхідно було визначити, чи з'являвся певний кадр у відео, яке вони переглянули.

Результати дослідження показали, що всі види огиди викликали уповільнення серцевого ритму, а також сильні реакції уваги і покращили пам'ять на поганий зміст та інформацію.

Дослідники вважають, що з точки зору еволюції схильність уваги до огиди краще озброює людей, щоб вони могли уникати шкідливих речовин. Отже, вчені вважають, що почуття, викликані видом крові, мають тенденцію зосереджуватися на виживанні.

Раніше Фокус писав про те, що вчені пояснили, чому людям подобаються фільми жахів.