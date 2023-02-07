Найден источник необычайно яркого света, затмевающего галактики: загадку не могли решить 13 лет

Астрономы определили местонахождение сверхмощного источника света, но теперь осталось выяснить, что это на самом деле.

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С помощью космического телескопа Уэбб ученые смогли точно определить, где находится загадочный источник очень яркого инфракрасного излучения, который скрывает толстый слой пыли. Этот свет затмевает собой две галактики, которые находятся в процессе слияния, но что именно излучает этот свет пока что не ясно. Также непонятно, почему этот свет намного ярче, чем ожидали ученые, пишет ScienceAlert.

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Слияния галактик – это обычное явление во Вселенной, хотя этот процесс, который приводит к появлению более крупных галактик длится миллионы, а иногда и миллиарды лет. Даже наш Млечный Путь достиг своих огромных размеров в результате притяжения более мелких "соседей". А в далеком будущем наша галактика сольется с еще одним огромным объектом – галактикой Андромеды.

Свет, который исходит от сливающихся галактик показывает, что здесь происходят также и столкновения звезд, а еще столкновения облаков газа, в результате чего появляются новые звезды. Такое явление называется вспышкой звездообразования. Кстати, в результате этого процесса выделяется инфракрасный свет, который могут увидеть не все космические телескопы, ведь его скрывают облака пыли.

Именно такой свет ученые надеялись увидеть в 2010 году с помощью космического телескопа "Спитцер", который наблюдал за слиянием двух галактик под названием IIZw096 на расстоянии в 500 млн световых лет от нас. Но вместо этого ученые обнаружили невероятно мощное инфракрасное излучение, которое затмевало собой остальной свет галактик. 13 лет назад астрономы не смогли точно понять, где находится этот источник света, но космический телескоп Уэбб через 13 лет помог решить эту проблему.

[ + – ] Очень мощный свет скрыт плотным слоем пыли ,а потому его невозможно увидеть ни в оптическом, ни в ультрафиолетовом диапазоне (слева), только инфракрасный свет пробивается сквозь эту пыль и потому космический телескоп Уэбб смог подробно показать, насколько мощным является источник этого света (справа) Фото: NASA

По словам Ханаэ Инами из Университета Хиросимы, Япония, загадочный источник света составляет примерно 70% всего инфракрасного излучения в среднем инфракрасном диапазоне, который излучают две сливающиеся галактики.

Самое интересное, что общий размер двух галактик составляет примерно 65 тысяч световых лет, а источник света занимает всего чуть больше 1000 световых лет.

С одной стороны, так много света могут излучать слияния двух сверхмассивных черных дыр, которые находятся в центре галактик. Но этот источник не находится в центре ни одной из галактик. С другой стороны, источником может быть вспышка звездообразования в сливающихся галактиках. Пока что точного ответа на вопрос, что именно из себя представляет этот источник очень мощного света, у ученых нет.

По словам Инами, ученые обнаружили, еще одну странность во время наблюдений. Источник света находится за пределами основных частей слияния галактик, поэтому нужно выяснить, как он там оказался. Также ученые обнаружили еще 12 источников инфракрасного света в двух галактиках, но они указывают как раз на бурное образование новых звезд. Ученые надеются, что дальнейший анализ поможет узнать, что именно выпускает настолько сильное излучение.

[ + – ] Так происходит процесс слияния галактик

Фокус уже писал о том, что космический телескоп Уэбб случайно обнаружил новый объект между Марсом и Юпитером. Это неизвестный науке астероид и объект такого размера в данном регионе космоса астрономам удалось обнаружить впервые.