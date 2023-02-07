Впервые в истории. Телескоп Уэбб случайно обнаружил новый объект между Марсом и Юпитером

Это самый маленький на сегодня объект, который удалось увидеть космической обсерватории.

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До этого открытия ученые еще никогда не могли обнаружить таких маленьких объектов в главном поясе астероидов, который находится между Марсом и Юпитером. Но космический телескоп Уэбб исправил эту ситуацию, пишет Forbes.

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На сегодня астрономы предполагают, что в главном поясе астероидов находится более 1 млн космических камней, но только 4000 из них были идентифицированы. Все из этих астероидов имеют достаточно большой размер, но многие астероиды очень маленькие, потому их невероятно тяжело обнаружить.

Например, ученые еще никогда не находили в этом участке космоса, который находится между Марсом и Юпитером, астероидов, которые имели бы размер менее 1 км.

Но космическому телескопу Уэбб удалось обнаружить один из них и это произошло впервые в истории. Астероид, который пока что не получил названия имеет в диаметре примерно 100-200 метров (для сравнения 100 м – это длина футбольного поля). По словам ученых, вероятно это самый маленький объект, который на сегодня обнаружил космический телескоп с расстояния в 100 млн км.

[ + – ] По словам ученых, вероятно это самый маленький объект, который на сегодня обнаружил космический телескоп с расстояния в 100 млн км Фото: Forbes

На самом деле это открытие можно назвать случайным, ведь ученые изучали архивные данные обсерватории, которые были получены еще в прошлом году во время настройки прибора MIRI (это устройство для работы среднем диапазоне инфракрасного излучения).

В то время прибор был нацелен для своей калибровки на гораздо более крупный астероид в главном поясе астероидов, но изучая данные наблюдений ученые заметили еще один, маленький космический камень.

По словам Томаса Мюллера из Института внеземной физики Макса Планка, Германия, было настоящей неожиданностью обнаружить объект таких маленьких размеров в главном поясе астероидов. Ученые теперь считают, что с помощью космического телескопа Уэбб можно будет найти еще много неизвестных науке астероидов в Солнечной системе.

"Такие маленькие астероиды еще никто никогда не идентифицировал, а это значит, что когда Уэбб наблюдает за Солнечной системой, то в его данных можно будет найти много новых неизвестных объектов. Стоит сказать, что, если иметь правильный настрой и немного удачи, то обязательно можно открыть что-то новое. Конечно же благодаря невероятной чувствительности приборов космического телескопа Уэбб", — говорит Мюллер.

[ + – ] Ученые теперь считают, что с помощью космического телескопа Уэбб можно будет найти еще много неизвестных науке астероидов в Солнечной системе Фото: NASA

По словам ученых, некоторые люди считают, что главный пояс астероидов – это очень неспокойное место, где происходит постоянное столкновение астероидов разных размеров. Но на самом деле, такие события здесь происходят очень редко. Все дело в том, что среднее расстояние между космическими камнями составляет примерно 100 тысяч км.

Но самое главное большая часть вещества в главном поясе астероидов сконцентрирована в четырех наиболее крупных объектах – это карликовые планеты Церера, Веста, Паллада и Гигея.

Ранее Фокус уже писал о том, что телескоп Уэбб провел новые наблюдения за очень необычным астероидом, который имеет отличительные характеристики Сатурна.

Также Фокус писал о том, что у космической обсерватории снова возникли проблемы, но ученые выяснили, что во всем виновато излучение, которое прибыло к нам не из Солнечной системы.

Как уже писал Фокус, ученые рассказали, можно ли будет уничтожить летящий к Земле астероид с помощью ядерного взрыва.