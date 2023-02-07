Уперше історія. Телескоп Вебба випадково виявив новий об'єкт між Марсом і Юпітером

Це найменший на сьогодні об'єкт, який вдалося побачити космічній обсерваторії.

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До цього відкриття вчені ще ніколи не могли виявити таких маленьких об'єктів у головному поясі астероїдів, що розташований між Марсом і Юпітером. Але космічний телескоп Вебба виправив цю ситуацію, пише Forbes.

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На сьогодні астрономи припускають, що в головному поясі астероїдів розташований понад 1 млн космічного каміння, але лише 4000 з них були ідентифіковані. Всі ці астероїди мають досить великий розмір, але багато астероїдів дуже маленькі, тому їх неймовірно важко виявити.

Наприклад, учені ще ніколи не знаходили в цій ділянці космосу між Марсом і Юпітером астероїдів, які мали б розмір менше ніж 1 км.

Але космічному телескопу Вебба вдалося виявити один із них, і це сталося вперше в історії. Астероїд, який поки що не отримав назви, має в діаметрі приблизно 100-200 метрів (для порівняння 100 м — це довжина футбольного поля). За словами вчених, імовірно, це найменший об'єкт, який на сьогодні виявив космічний телескоп із відстані 100 млн км.

[ + – ] За словами вчених, імовірно, це найменший об'єкт, який на сьогодні виявив космічний телескоп із відстані 100 млн км Фото: Forbes

Насправді це відкриття можна назвати випадковим, адже вчені вивчали архівні дані обсерваторії, отримані ще минулого року під час налаштування приладу MIRI (це пристрій для роботи в середньому діапазоні інфрачервоного випромінювання).

Тоді прилад був націлений для свого калібрування на більший астероїд у головному поясі астероїдів, але, вивчаючи дані спостережень, учені помітили ще один, маленький космічний камінь.

За словами Томаса Мюллера з Інституту позаземної фізики Макса Планка, що в Німеччині, було справжньою несподіванкою виявити об'єкт таких маленьких розмірів у головному поясі астероїдів. Учені тепер вважають, що за допомогою космічного телескопа Вебба можна буде знайти ще багато невідомих науці астероїдів у Сонячній системі.

"Такі маленькі астероїди ще ніхто ніколи не ідентифікував, а це означає, що коли "Вебб" спостерігає за Сонячною системою, то в його даних можна буде знайти багато нових невідомих об'єктів. Варто сказати, що якщо мати правильний настрій і трохи удачі, то обов'язково можна відкрити щось нове. Звичайно ж, завдяки неймовірній чутливості приладів космічного телескопа Вебба", — каже Мюллер.

[ + – ] Учені тепер вважають, що за допомогою космічного телескопа Вебба можна буде знайти ще багато невідомих науці астероїдів у Сонячній системі Фото: NASA

За словами вчених, деякі люди вважають, що головний пояс астероїдів — дуже неспокійне місце, де відбувається постійне зіткнення астероїдів різних розмірів. Але насправді такі події тут відбуваються дуже рідко. Вся справа в тому, що середня відстань між космічним камінням становить приблизно 100 тисяч км.

Але найголовніше: більшість речовини в головному поясі астероїдів сконцентрована в чотирьох найбільших об'єктах — це карликових планетах Церері, Весті, Палладі й Гігеї.

Раніше Фокус уже писав про те, що телескоп Вебба провів нові спостереження за дуже незвичайним астероїдом, який має відмінні характеристики Сатурна.

Також Фокус писав про те, що в космічної обсерваторії знову виникли проблеми, але вчені з'ясували, що в усьому винне випромінювання, яке прибуло до нас не із Сонячної системи.

Як уже писав Фокус, учені розповіли, чи можна буде знищити астероїд, що летить до Землі, за допомогою ядерного вибуху.