Уперше історія. Телескоп Вебба випадково виявив новий об'єкт між Марсом і Юпітером
Це найменший на сьогодні об'єкт, який вдалося побачити космічній обсерваторії.
До цього відкриття вчені ще ніколи не могли виявити таких маленьких об'єктів у головному поясі астероїдів, що розташований між Марсом і Юпітером. Але космічний телескоп Вебба виправив цю ситуацію, пише Forbes.
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На сьогодні астрономи припускають, що в головному поясі астероїдів розташований понад 1 млн космічного каміння, але лише 4000 з них були ідентифіковані. Всі ці астероїди мають досить великий розмір, але багато астероїдів дуже маленькі, тому їх неймовірно важко виявити.
Наприклад, учені ще ніколи не знаходили в цій ділянці космосу між Марсом і Юпітером астероїдів, які мали б розмір менше ніж 1 км.
Але космічному телескопу Вебба вдалося виявити один із них, і це сталося вперше в історії. Астероїд, який поки що не отримав назви, має в діаметрі приблизно 100-200 метрів (для порівняння 100 м — це довжина футбольного поля). За словами вчених, імовірно, це найменший об'єкт, який на сьогодні виявив космічний телескоп із відстані 100 млн км.
Насправді це відкриття можна назвати випадковим, адже вчені вивчали архівні дані обсерваторії, отримані ще минулого року під час налаштування приладу MIRI (це пристрій для роботи в середньому діапазоні інфрачервоного випромінювання).
Тоді прилад був націлений для свого калібрування на більший астероїд у головному поясі астероїдів, але, вивчаючи дані спостережень, учені помітили ще один, маленький космічний камінь.
За словами Томаса Мюллера з Інституту позаземної фізики Макса Планка, що в Німеччині, було справжньою несподіванкою виявити об'єкт таких маленьких розмірів у головному поясі астероїдів. Учені тепер вважають, що за допомогою космічного телескопа Вебба можна буде знайти ще багато невідомих науці астероїдів у Сонячній системі.
"Такі маленькі астероїди ще ніхто ніколи не ідентифікував, а це означає, що коли "Вебб" спостерігає за Сонячною системою, то в його даних можна буде знайти багато нових невідомих об'єктів. Варто сказати, що якщо мати правильний настрій і трохи удачі, то обов'язково можна відкрити щось нове. Звичайно ж, завдяки неймовірній чутливості приладів космічного телескопа Вебба", — каже Мюллер.
За словами вчених, деякі люди вважають, що головний пояс астероїдів — дуже неспокійне місце, де відбувається постійне зіткнення астероїдів різних розмірів. Але насправді такі події тут відбуваються дуже рідко. Вся справа в тому, що середня відстань між космічним камінням становить приблизно 100 тисяч км.
Але найголовніше: більшість речовини в головному поясі астероїдів сконцентрована в чотирьох найбільших об'єктах — це карликових планетах Церері, Весті, Палладі й Гігеї.
Раніше Фокус уже писав про те, що телескоп Вебба провів нові спостереження за дуже незвичайним астероїдом, який має відмінні характеристики Сатурна.
Також Фокус писав про те, що в космічної обсерваторії знову виникли проблеми, але вчені з'ясували, що в усьому винне випромінювання, яке прибуло до нас не із Сонячної системи.
Як уже писав Фокус, учені розповіли, чи можна буде знищити астероїд, що летить до Землі, за допомогою ядерного вибуху.