Знайдено джерело надзвичайно яскравого світла, що затьмарює галактики: загадку не могли розв'язати 13 років

Астрономи визначили місцезнаходження надпотужного джерела світла, але тепер залишилося з'ясувати, що це насправді.

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За допомогою космічного телескопа Вебб вчені змогли точно визначити, де знаходиться загадкове джерело яскравого інфрачервоного випромінювання, яке приховує товстий шар пилу. Це світло затьмарює дві галактики, які знаходяться в процесі злиття, але що саме випромінює це світло, поки не ясно. Також незрозуміло, чому це світло набагато яскравіше, ніж очікували вчені, пише ScienceAlert.

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Злиття галактик — це звичайне явище у Всесвіті, хоча цей процес, який призводить до появи більших галактик, триває мільйони, а іноді й мільярди років. Навіть наш Чумацький Шлях досяг своїх величезних розмірів внаслідок притягання дрібніших "сусідів". А в далекому майбутньому наша галактика зіллється з ще одним величезним об'єктом — галактикою Андромеди.

Світло, яке походить від зливання галактик показує, що тут відбуваються також і зіткнення зірок, а ще зіткнення хмар газу, внаслідок чого з'являються нові зірки. Таке явище називається спалахом зореутворення. До речі, внаслідок цього процесу виділяється інфрачервоне світло, яке можуть побачити не всі космічні телескопи, адже його приховують хмари пилу.

Саме таке світло вчені сподівалися побачити у 2010 році за допомогою космічного телескопа "Спітцер", який спостерігав за злиттям двох галактик під назвою IIZw096 на відстані 500 млн світлових років від нас. Але натомість вчені виявили неймовірно потужне інфрачервоне випромінювання, яке затьмарювало собою інше світло галактик. 13 років тому астрономи не змогли точно зрозуміти, де знаходиться це джерело світла, але космічний телескоп Вебб через 13 років допоміг розв'язати цю проблему.

[ + – ] Дуже потужне світло приховано щільним шаром пилу, тому його неможливо побачити ні в оптичному, ні в ультрафіолетовому діапазоні (ліворуч), тільки інфрачервоне світло пробивається крізь цей пил і тому космічний телескоп Вебб зміг детально показати, наскільки потужним є джерело цього світла (праворуч) Фото: NASA

За словами Ханае Інамі з Університету Хіросіми, Японія, загадкове джерело світла становить приблизно 70% всього інфрачервоного випромінювання в середньому інфрачервоному діапазоні, який випромінюють дві галактики, що зливаються.

Найцікавіше, що загальний розмір двох галактик становить приблизно 65 тисяч світлових років, а джерело світла займає лише трохи більш як 1000 світлових років.

З одного боку, так багато світла можуть випромінювати злиття двох надмасивних чорних дір, що знаходяться в центрі галактик. Але це джерело не знаходиться в центрі жодної галактики. З іншого боку, джерелом може бути спалах зореутворення в галактиках, що зливаються. Поки точної відповіді на питання, чим саме є це джерело дуже потужного світла, у вчених немає.

За словами Інамі, вчені виявили ще одну диковину під час спостережень. Джерело світла знаходиться за межами основних частин злиття галактик, тому потрібно з'ясувати, як воно там опинилося. Також вчені виявили ще 12 джерел інфрачервоного світла у двох галактиках, але вони вказують якраз на бурхливе утворення нових зірок. Вчені сподіваються, що подальший аналіз допоможе дізнатися, що саме випускає настільки сильне випромінювання.

[ + – ] Так відбувається процес злиття галактик

Фокус вже писав, що космічний телескоп Вебб випадково виявив новий об'єкт між Марсом і Юпітером. Це невідомий астероїд науці і об'єкт такого розміру в цьому регіоні космосу астрономам вдалося виявити вперше.