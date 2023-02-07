Мед Земли. Ученые поняли, как появился аномально "жидкий" слой камней, спрятанный в недрах планеты

Исследование показывает, что новый слой частично расплавленной породы под земной корой способен поставить точку в многолетнем споре.

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Десятилетиями ученые пытаются разгадать тайну того, как движутся тектонические плиты Земли. И, похоже, им наконец-то это удалось, пишет Forbes.

В более раннем исследовании ученые обнаружили пятна расплава на глубине около 160 километров от поверхности, которые являются частью астеносферы, расположенной под тектоническими плитами планеты в верхней мантии. Однако новое исследование ученых из Техасского университета в Остине, похоже, впервые показало глобальную протяжность слоя и то, какую роль он играет в тектонике плит.

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Известно, что астеносфера играет важную роль в тектонике плит, так как образует относительно мягкую границу, которая позволяет им двигаться через мантию. Однако до сих пор причины ее мягкости не были толком изучены. Ранее исследователи предполагали, что это может быть связано с расплавленными породами. Однако новое исследование свидетельствует о том, что расплав на самом деле не оказывает существенного влияния на течение мантийных пород.

[ + – ] Диаграмма астеносферы, которая помогает тектонике плит, на которой обнаружили глобальный слой частичного расплава Фото: Junlin Hua/UT's Jackson School of Geosciences

По словам руководителя исследования Цзюньлиня Хуа, ранее ученые ошибочно полагали, что расплав должен играть большую роль в вязкости материала. Однако они с коллегами обнаружили, что даже там, где доля расплава относительно высока он все еще не оказывает ощутимое влияние на течение мантии.

Хуа с коллегами продолжили работу и обнаружили, что на движение плит оказывают влияние такие переменные как конвекция тепла и горных пород в мантии. Несмотря на то, что недра планеты, как правило, твердые, в течение длительных периодов времени камни могут смещаться и течь, будто мед.

По словам соавтора исследования Торстена Беккера, тот факт, что слой расплава не влияет на тектонику плит на самом деле значительно упростит дальнейшие вычисления тектоники плит исследователями — ведь одной сложной переменной в уравнении в итоге станет меньше.

Отметим, что идея поиска нового слоя в недрах Земли пришла Хуа во время изучения сейсмических изображений мантии под Турцией. Тогда ученый был весьма заинтригован признаками наличия частично расплавленной породы под земной корой. Позже Хуа с коллегами собрали аналогичные изображения с других сейсмических станций и в итоге смог составить своеобразную карту астеносферы. Оказалось, то, что он и другие ученые ошибочно приняли за аномалию на самом деле было весьма обычным явлением.

Ранее Фокус писал о землетрясении в Турции: сейсмолог рассказал, почему оно было таким разрушительным.