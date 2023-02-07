Мед Землі. Вчені зрозуміли, як з'явився аномально "рідкий" шар каміння, захований у надрах планети

Дослідження показує, що новий шар частково розплавленої породи під земною корою здатний поставити крапку в багаторічній суперечці.

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Десятиліттями вчені намагаються розгадати таємницю того, як рухаються тектонічні плити Землі. І, схоже, їм нарешті це вдалося, пише Forbes.

У ранньому дослідженні вчені виявили плями розплаву на глибині близько 160 кілометрів від поверхні, що є частиною астеносфери, розташованої під тектонічними плитами планети у верхній мантії. Однак нове дослідження вчених із Техаського університету в Остіні, схоже, вперше показало глобальну протяжність шару й те, яку роль він відіграє в тектоніці плит.

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Відомо, що астеносфера відіграє важливу роль у тектоніці плит, тому що утворює відносно м'яку межу, яка дозволяє їм рухатися через мантію. Однак досі причини її м'якості не були добре вивчені. Раніше дослідники припускали, що це можуть бути розплавлені породи. Однак нове дослідження свідчить про те, що розплав насправді не істотно впливає на плин мантійних порід.

[ + – ] Діаграма астеносфери, що допомагає тектоніці плит, на якій виявили глобальний шар часткового розплаву Фото: Junlin Hua/UT's Jackson School of Geosciences

За словами керівника дослідження Цзюньліня Хуа, раніше вчені помилково вважали, що розплав має відігравати велику роль у в'язкості матеріалу. Однак вони з колегами виявили, що навіть там, де частка розплаву відносно висока, він усе ще не має відчутного впливу на мантію.

Хуа з колегами продовжили роботу й виявили, що на рух плит упливають такі змінні як конвекція тепла та гірських порід у мантії. Попри те, що надра планети, як правило, тверді, протягом тривалих періодів часу каміння може зміщуватися й текти, ніби мед.

За словами співавтора дослідження Торстена Беккера, той факт, що шар розплаву не впливає на тектоніку плит, насправді значно спростить подальші обчислення тектоніки плит дослідниками — адже на одну змінну в рівнянні стане менше.

Ідея пошуку нового шару в надрах Землі прийшла Хуа під час вивчення сейсмічних зображень мантії під Туреччиною. Тоді вчений був дуже зацікавлений ознаками наявності частково розплавленої породи під земною корою. Пізніше Хуа з колегами зібрали аналогічні зображення з інших сейсмічних станцій і зміг скласти своєрідну карту астеносфери. Виявилося, те, що він та інші вчені помилково сприйняли аномалію насправді було досить звичайним явищем.

Раніше Фокус писав про землетрус у Туреччині : сейсмолог розповів, чому він був таким руйнівним.