Вопреки стереотипам. Неандертальцы любили полакомиться крабами и другими морепродуктами

Неандертальцы питались готовыми крабами, а не только мясом, вопреки расхожему мнению. Ученые рассказывают, как понимание этого меняет представление о причинах вымирания вида.

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Археологи, изучающие содержимое пещеры в Португалии, обнаружили свидетельства того, что неандертальцы готовили и ели крабов 90 000 лет назад, пишет Cnet. Место называется Грута-де-Фигейра-Брава, и здесь обнаружены каменные орудия труда, древесный уголь, ракушки и кости. Исследователи обнаружили останки крупных взрослых бурых крабов с характерными повреждениями, поломками и следами ожогов, что позволяет предположить, что животные были в меню неандертальцев.

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"Они брали их в бассейнах близлежащего скалистого побережья, нацеливаясь на взрослых животных со средней шириной панциря 16 см. Животных приносили целыми в пещеру, где их жарили на углях, а затем съедали", — говорит ведущий автор исследования Мариана Набаис. Об этом говорится в заявлении Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции на границах.

Некоторые исследователи предположили, что ранние предки человека могли развить свой большой мозг благодаря диете, богатой водными животными. Ученые заявили, что обнаружение приготовленных крабов в рационе неандертальцев "опровергает идею о том, что употребление в пищу морских продуктов дало мозгу раннего современного человека конкурентное преимущество".

[ + – ] Исследователи обнаружили фрагменты панциря и клешни краба с черными ожогами в пещере неандертальцев в Португалии. Фото: Mariana Nabais/Catherine Dupont/Joao Zilhao

Неандертальцы вымерли около 40 000 лет назад, в то время как Homo sapiens — современные люди — развивались и процветали. Похоже, нехватка морепродуктов не сдерживала неандертальцев. Ученые до сих пор изучают, почему неандертальцы вымерли. Изменение климата или болезни могли сыграть свою роль.

Находки крабов являются последним свидетельством того, что неандертальцы были более сложными, чем их обычно изображают. Исследование 2017 года показало, что сообщество неандертальцев заботилось о глухом и раненом неандертальце до самой старости. В исследовании 2020 года были обнаружены доказательства использования волоконной технологии, а в исследовании 2021 года изучалась искусно вырезанная кость

"Наши результаты добавляют еще один гвоздь в гроб устаревшего представления о том, что неандертальцы были примитивными обитателями пещер, которые едва могли наскрести на жизнь за счет трупов крупной дичи", — сказал Набаис.

Ранее Фокус писал о том, как неандертальцы охотились на слонов. Согласно новому исследованию, неандертальцы могли жить большими группами, чем считалось ранее, и охотиться на огромных слонов, втрое больше современных.