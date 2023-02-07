Попри стереотипи. Неандертальці любили поласувати крабами й іншими морепродуктами

Неандертальці харчувалися готовими крабами, а не тільки м'ясом, усупереч поширеній думці. Вчені розповідають, як розуміння цього змінює уявлення причини вимирання виду.

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Археологи, які вивчають вміст печери в Португалії, виявили свідчення того, що неандертальці готували та їли крабів 90 000 років тому, пише Cnet. Місце називається Грута-де-Фігейра-Брава, і тут виявлені кам'яні знаряддя праці, деревне вугілля, черепашки та кістки. Дослідники виявили рештки великих дорослих бурих крабів із характерними ушкодженнями, зламами та слідами опіків, що дозволяє припустити, що тварини були в меню неандертальців.

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"Вони брали їх у басейнах прилеглого скелястого узбережжя, націлюючись на дорослих тварин із середньою шириною панцира 16 см. Тварин приносили цілими до печери, де їх смажили на вугіллі, а потім з'їдали", — говорить провідна авторка дослідження Маріана Набаїс. Про це йдеться в заяві Каталонського інституту палеоекології людини та соціальної еволюції на кордонах.

Деякі дослідники припустили, що ранні предки людини могли розвинути свій великий мозок завдяки дієті, багатій на водних тварин. Учені заявили, що виявлення приготовлених крабів у раціоні неандертальців "заперечує ідею про те, що вживання морських продуктів у їжу дало мозку ранньої сучасної людини конкурентну перевагу".

[ + – ] Дослідники виявили фрагменти панцира та клешні краба з чорними опіками в печері неандертальців у Португалії. Фото: Mariana Nabais/Catherine Dupont/Joao Zilhao

Неандертальці вимерли близько 40 000 років тому, тоді як Homo sapiens — сучасні люди 3 розвивалися та процвітали. Схоже, брак морепродуктів не стримував неандертальців. Учені й досі вивчають, чому неандертальці вимерли. Зміна клімату чи хвороби могли зіграти свою роль.

Знахідки крабів є останнім свідченням того, що неандертальці були складнішими, ніж їх зазвичай зображують. Дослідження 2017 року показало, що спільнота неандертальців дбала про глухого та пораненого неандертальця до самої старості. У дослідженні 2020 року було виявлено докази використання волоконної технології, а в дослідженні 2021 року вивчалася майстерно вирізана кістка

"Наші результати додають ще один цвях у труну застарілого уявлення про те, що неандертальці були примітивними мешканцями печер, які ледве могли наскрести на життя за рахунок трупів великої дичини", — сказала Набаїс.

Раніше Фокус писав про те, як неандертальці полювали на слонів. Згідно з новим дослідженням, неандертальці могли жити більшими групами, ніж вважалося раніше, і полювати на величезних слонів, утричі більших за сучасні.