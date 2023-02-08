По заветам Хичкока. Жители Великобритании стали свидетелями редкого ропота тысяч скворцов (фото)

Это массовое бормотание в небе привлекло внимание местных жителей не только своей масштабностью, но и уникальностью — в последние годы популяция птиц резко снизилась.

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Скворцы — частые гости в саду, их черные перья с фиолетово-зеленым блеском весьма просто узнать. Эти птицы, как правило, достигают в длину всего около 22 сантиметров, а их размах крыльев может достигать около 40 см, вес птиц не превышает около 80 граммов, пишет Express.

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В среднем скворцы живут около 5 лет и некогда их огромные стаи можно было встретить над такими крупными городами, как Манчестер, Лидс, Ньюкасл, Ливерпуль, Эдинбург, Глазго и Белфаст. Однако за последние несколько лет их популяция катастрофически сократилась и теперь встретить скворцов возможно лишь в сельской местности.

[ + – ] В Англии было замечено потрясающее мурмурирование птиц Фото: Getty Images

Скворец — частый гость в саду, его черные перья имеют поразительный фиолетово-зеленый блеск. Он известен своими зимними воздушными представлениями, когда огромные стаи часто пролетают над британскими городами и сельскохозяйственными угодьями.

Захватывающее зрелище, когда тысячи скворцов собираются вместе, сегодня можно наблюдать крайне редко, однако на днях это великолепное зрелище смогли наблюдать жители юго-запада Великобритании. Это удивительное зрелище называется мурмурацией, когда тысячи птиц собираются вместе, парят и ныряют в унисон. Зрелище, по истине, невероятное, а возможно и немного жутковатое, напоминающее кадры из фильма Альфреда Хичкока.

[ + – ] По мере того, как идут осенние недели, все больше и больше птиц собираются вместе Фото: Getty Images

Подобное явление на этой неделе наблюдали жители Тьюксбери. По словам исследователей, птицы участвуют в мурмурации из соображений безопасности, а также для того, чтобы увидеть тепло и обменяться информацией с собратьями. Отметим, что этот процесс, как правило, происходит в сумерках или ранним вечером в осенние и зимние месяцы.

Орнитологи отмечают, что с приближением весны все больше птиц собираются вместе — в некоторых местах их концентрация может достигать порядка 100 тысяч особей. Любопытно, что для наблюдения за мурмурацией не потребуется дополнительных устройств или оборудования — их видно невооруженным глазом, лишь подняв взгляд в небо.

[ + – ] Мурмурации птиц становятся все реже Фото: Getty Images

Ученые отмечают, что популяция скворцов сегодня сократилась на 80% — виной тому потеря постоянных пастбищ, увеличение использования сельскохозяйственных химикатов, а также нехватка пищи и мест для гнездования во многих регионах Великобритании, где ранее обитали скворцы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что произойдет с нашим миром, если все птицы вымрут.