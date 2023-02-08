За заповітами Гічкока. Жителі Великобританії стали свідками рідкісного ремствування тисяч шпаків (фото)

Це масове бурмотіння в небі привернуло увагу місцевих жителів не лише своєю масштабністю, а й унікальністю — останніми роками населення птахів різко знизилося.

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Шпаки — часті гості в саду, їхнє чорне пір'я з фіолетово-зеленим блиском дуже просто впізнати. Ці птахи, як правило, досягають у довжину всього близько 22 сантиметрів, а їхній розмах крил може досягати близько 40 см, вага птахів не перевищує близько 80 грамів, пише Express.

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У середньому шпаки живуть близько 5 років, і колись їхні величезні зграї можна було зустріти над великими містами як Манчестер, Лідс, Ньюкасл, Ліверпуль, Единбург, Глазго та Белфаст. Проте останні кілька років їхня популяція катастрофічно скоротилася, і тепер зустріти шпаків можливо лише сільській місцевості.

[ + – ] В Англії було помічено приголомшливе мурмурування птахів Фото: Getty Images

Шпак — частий гість у саду, його чорне пір'я має разючий фіолетово-зелений блиск. Він відомий своїми зимовими повітряними виставами, коли величезні зграї часто пролітають над британськими містами та сільськогосподарськими угіддями.

Захопливе видовище, коли тисячі шпаків збираються разом, сьогодні можна спостерігати вкрай рідко, проте днями це чудове видовище змогли спостерігати жителі південного заходу Великобританії. Воно називається мурмурацією, коли тисячі птахів збираються разом, літають і пірнають в унісон. Видовище справді неймовірне, а можливо, і трохи моторошне, що нагадує кадри з фільму Альфреда Гічкока.

[ + – ] У міру того, як ідуть осінні тижні, дедалі більше птахів збираються разом Фото: Getty Images

Подібне явище цього тижня спостерігали жителі Тьюксбері. За словами дослідників, птахи беруть участь у мурмурації з міркувань безпеки, а також для того, щоб побачити тепло й обмінятися інформацією з побратимами. Зазначимо, що цей процес, як правило, відбувається в сутінках або рано ввечері в осінні та зимові місяці.

Орнітологи зазначають, що з наближенням весни все більше птахів збираються разом — у деяких місцях їхня концентрація може досягати близько 100 тисяч особин. Цікаво, що для спостереження за мурмурацією не знадобиться додаткових пристроїв чи обладнання — їх видно неозброєним оком, варто лише підняти погляд у небо.

[ + – ] Мурмурації птахів стають дедалі рідшими Фото: Getty Images

Учені відзначають, що популяція шпаків сьогодні скоротилася на 80% — винна втрата постійних пасовищ, збільшення використання сільськогосподарських хімікатів, а також нестача їжі та місць для гніздування в багатьох регіонах Великобританії, де раніше мешкали шпаки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що станеться з нашим світом, якщо всі птахи вимруть.