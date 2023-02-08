Истребление аистов. Как мусорная диета у птиц провоцирует экологическую катастрофу

Европейские аисты улетают на юг, в африканский регион Сахель, чтобы перезимовать, по пути останавливаясь в Испании. Но из-за более высоких температур, вызванных антропогенным изменением климата, и изобилия пищи, доступной на открытых свалках отходов, большинство взрослых аистов больше не совершают долгое и утомительное путешествие.

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На мадридской свалке Кольменар-Вьехо около 100 грузовиков в день сбрасывают бытовые отходы в воронку, которую затем копатели засыпают песком, пишет Phys Org. Сотни белых аистов свили гнезда длиной до шести футов на крышах и в колокольне близлежащей церкви. Есть даже гнезда на уличных фонарях. "Это рай для аистов, потому что здесь есть трава, пастбища и свалка, так что здесь есть все", — сказал Алехандро Лопес Гарсия, который изучает популяцию аистов в Мадриде для своей докторской диссертации в Мадридском университете Комплутенсе.

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Согласно переписи, осенью 2020 года исследователи обнаружили 36 217 из примерно 450 000 европейских белых аистов в Испании. Это делает ее самой популярной страной для этого вида на континенте, наряду с Польшей. По словам Лопеса Гарсии, только в районе Мадрида его рабочая группа недавно насчитала 2300 гнездящихся пар птиц по сравнению с 200, зарегистрированными в 1984 году.

[ + – ] Европейские аисты улетают на юг, в африканский регион Сахель, чтобы перезимовать, по пути останавливаясь в Испании.

Более высокие температуры, вероятно, будут продолжать расти, а это означает, что зимой в Мадрид будет прилетать все больше и больше птиц. Другие виды, такие как ласточки, также больше не мигрируют дальше на юг, в Африку. Исследователи из Цюрихского технического университета предсказали, что к 2050 году средняя температура в самый холодный месяц в испанской столице повысится на 3,1 градуса по Цельсию (37,5 по Фаренгейту).

Аисты питаются насекомыми, грызунами и червями, которых вытаскивают из мусора, дополняя свой рацион. Но для этого традиционного символа удачи и плодородия опасность таится среди растущих куч мусора.

"С лучшей погодой и более высокими температурами насекомые и черви становятся более доступными для аистов, — сказал Блас Молина, орнитолог. Но каждый год птенцы и взрослые особи умирают, потому что они проглатывают пластмассу или резину, которую считают червями, — добавил Молина. Во многих случаях их ноги запутываются в пластиковых шнурах, перекрывающих их кровоснабжение, и в конце концов они умирают".

[ + – ] Аист отдыхает в гнезде в Торрелагуне, на окраине Мадрида. Фото: AP Photo/Bernat Armangue

Негативные последствия мусорной диеты аистов также сказываются на человеческом населении. Зимой аисты со всей Европы по-прежнему совершают короткие прыжки на юг, но, если они кормятся на мусорных свалках, потенциально токсичные химические вещества могут попасть в водоемы и источники питьевой воды, в которых они останавливаются по пути. "Все загрязняющие вещества, которые у вас есть, или потенциально токсичные соединения попадают в эти воды", — пояснил Лопес Гарсия.

По словам Лопеса Гарсии, у аистов также наблюдается четкая тенденция строить гнезда вдали от традиционных водно-болотных угодий и в прилегающих к городу районах. Эти крупные птицы яростно преданы местам своего гнездования и будут возвращаться к ним год за годом, концентрируя свои популяции вокруг свалок по всей Испании.

Все чаще люди и аисты живут рядом друг с другом, иногда в неловком компромиссе. Белые аисты могут похвастаться размахом крыльев до 7 футов и весом до 10 фунтов, поэтому им требуется достаточно места для гнездования. В Ривас-Васиамадриде, пригородном городке к юго-востоку от Мадрида, птицы поселились на станции метро и в местной церкви.

[ + – ] Аист несет ветку дерева для гнезда в Торрелагуне, на окраине Мадрида. Фото: AP Photo/Bernat Armangue

Член совета Кармен Реболло назвала аистов "нашими соседями" и сказала, что птиц в целом любят. Однако управление их жилым пространством было проблемой. "Единственная сложность, которая может возникнуть у нас с ними, заключается в том, что в определенный момент они делают слишком тяжелые гнезда или могут повредить крышу, но в этот момент мы пытаемся уменьшить, приспособить или переместить гнезда", — сказала она.

Лопес Гарсия признал, что быстрое распространение аистов в последние несколько десятилетий вокруг Мадрида вызвало напряженность. "Участки с двумя гнездами в деревенской церкви, в муниципалитете или в ратуше — это хорошо, но если концентрация составляет 30 гнезд, тогда это может начать беспокоить людей", — сказал он.

Теперь, когда аисты изменили свои схемы миграции и размножения, чтобы приспособиться к обилию предлагаемых куч мусора, вырисовывается новая угроза. В 2020 году Испания приняла в качестве национального законодательства директиву Европейского союза, направленную на то, чтобы все органические отходы не попадали на свалки. Это именно отходы, которые наполняются мышами, насекомыми и червями, которых слетаются съесть аисты.

[ + – ] Мусоровоз выбрасывает мусор на свалку Кольменар-Вьехо на окраине Мадрида. Фото: AP Photo/Bernat Armangue

"Это означает, что пища, которую они едят прямо сейчас, перестанет существовать", — сказал Лопес Гарсия, предложив оставить место для кормления аистов на мусорных свалках. Мы предлагаем плавный переход, который не произойдет в одночасье или закрытие свалок".

Однако, по словам Лопеса Гарсии, конечная выгода от сокращения количества метана, вызывающего потепление планеты, за счет вырубки органического материала на свалках перевешивает выгоду от источника пищи, который аисты могут найти здесь. "В среднесрочной и долгосрочной перспективе кормление со свалок для них негативно", — сказал он.

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