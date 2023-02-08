Винищення лелек. Як сміттєва дієта у птахів провокує екологічну катастрофу

Європейські лелеки відлітають на південь, в африканський регіон Сахель, щоб перезимувати, по дорозі зупиняючись в Іспанії. Але через вищі температури, викликані антропогенною зміною клімату, і достатком їжі, доступною на відкритих звалищах відходів, більшість дорослих лелек більше не здійснюють довгу і втомлювальну подорож.

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На мадридському звалищі Кольменар-В'єхо майже 100 вантажівок на день скидають побутові відходи у вирву, яку потім копачі засипають піском, пише Phys Org. Сотні білих лелек звивали гнізда довжиною до шести футів на дахах і в дзвіниці прилеглої церкви. Є навіть гнізда на вуличних ліхтарях. "Це рай для лелек, тому що тут є трава, пасовища та звалище, тож тут є все", — сказав Алехандро Лопес Гарсія, який вивчає популяцію лелек у Мадриді для своєї докторської дисертації в Мадридському університеті Комплутенсі.

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Згідно з переписом, восени 2020 року дослідники зафіксували 36 217 із приблизно 450 000 європейських білих лелек в Іспанії. Це робить її найпопулярнішою країною для цього виду на континенті, разом із Польщею. За словами Лопеса Гарсії, тільки в районі Мадрида його робоча група нещодавно нарахувала 2 300 пар птахів, що гніздяться, порівняно з 200, зареєстрованими в 1984 році.

[ + – ] Європейські лелеки відлітають на південь, в африканський регіон Сахель, щоб перезимувати, по дорозі зупиняючись в Іспанії

Вищі температури, ймовірно, продовжуватимуть рости, а це означає, що взимку в Мадрид прилітатиме все більше і більше птахів. Інші види, такі як ластівки, також більше не мігрують далі на південь в Африку. Дослідники із Цюрихського технічного університету передбачили, що до 2050 року середня температура в найхолодніший місяць в іспанській столиці підвищиться на 3,1 градуси за Цельсієм (37,5 за Фаренгейтом).

Лелеки харчуються комахами, гризунами та хробаками, яких витягують зі сміття, доповнюючи свій раціон. Але для цього традиційного символу удачі й родючості небезпека таїться серед куп сміття, що постійно збільшуються.

"З кращою погодою та вищими температурами комахи і черв'яки стають більш доступними для лелек, — сказав Блас Моліна, орнітолог. Але щороку пташенята та дорослі особини вмирають, бо вони ковтають пластмасу або гуму, яку вважають хробаками, — додав Моліна. У багатьох випадках їх ноги заплутуються в пластикових шнурах, що перекривають їх кровопостачання, і врешті-решт вони вмирають".

[ + – ] Лелека відпочиває в гнізді в Торрелагуні, на околиці Мадрида Фото: AP Photo/Bernat Armangue

Негативні наслідки сміттєвої дієти лелек також позначаються на людському населенні. Взимку лелеки з усієї Європи, як і раніше, роблять короткі стрибки на південь, але якщо вони годуються на сміттєзвалищах, потенційно токсичні хімічні речовини можуть потрапити у водойми та джерела питної води, в яких вони зупиняються по дорозі. "Всі забруднювальні речовини, які у вас є, або потенційно токсичні сполуки потрапляють у ці води", — пояснив Лопес Гарсія.

За словами Лопеса Гарсії, у лелек також спостерігається чітка тенденція будувати гнізда подалі від традиційних водно-болотних угідь і в прилеглих до міста районах. Ці великі птахи люто віддані місцям свого гніздування і повертатимуться до них рік за роком, концентруючи свої популяції навколо сміттєзвалищ по всій Іспанії.

Все частіше люди та лелеки живуть поруч один з одним, іноді в незручному компромісі. Білі лелеки можуть похвалитися розмахом крил до 7 футів і вагою до 10 фунтів, тому їм потрібно достатньо місця для гніздування. У Рівас-Васіамадриді, приміському містечку на південний схід від Мадрида, птахи оселилися на станції метро й у місцевій церкві.

[ + – ] Лелека несе гілку дерева для гнізда в Торрелагуні, на околиці Мадрида Фото: AP Photo/Bernat Armangue

Членкиня ради Кармен Реболло назвала лелек "нашими сусідами" і сказала, що птахів загалом люблять. Проте керування їхнім житловим простором було проблемою. "Єдина складність, яка може виникнути у нас із ними, полягає в тому, що в певний момент вони роблять занадто важкі гнізда або можуть пошкодити дах, але ми намагаємося зменшити, пристосувати або перемістити гнізда", — сказала вона.

Лопес Гарсія визнав, що швидке поширення лелек в останні кілька десятиліть навколо Мадрида викликало напруженість. "Ділянки з двома гніздами у сільській церкві, у муніципалітеті чи в ратуші — це добре, але якщо концентрація становить 30 гнізд, тоді це може почати непокоїти людей", — сказав він.

Тепер, коли лелеки змінили свої схеми міграції та розмноження, щоб пристосуватися до великої кількості пропонованих куп сміття, вимальовується нова загроза. У 2020 році Іспанія прийняла як національне законодавство директиву Європейського союзу, спрямовану на те, щоб усі органічні відходи не потрапляли на звалища. Це саме відходи, які наповнюються мишами, комахами та хробаками, яких злітаються з'їсти лелеки.

[ + – ] Сміттєвоз викидає сміття на звалище Кольменар-В'єхо на околиці Мадрида Фото: AP Photo/Bernat Armangue

"Це означає, що їжа, яку вони їдять прямо зараз, перестане існувати", — сказав Лопес Гарсія, запропонувавши залишити місце для годування лелек на сміттєзвалищах. Ми пропонуємо плавний перехід, який не відбудеться відразу або закриття звалищ.

Однак, за словами Лопеса Гарсії, кінцева вигода від скорочення кількості метану, що викликає потепління планети, за рахунок вирубування органічного матеріалу на звалищах переважує вигоду від джерела їжі, яке лелеки можуть знайти тут. "У середньостроковій і довгостроковій перспективі годування зі звалищ для них негативне", — сказав він.

Раніше Фокус писав про те, що наслідки глобального потепління уразять до 90% населення планети. За прогнозами вчених, населення світу зіткнеться з потенційним збільшенням соціальної нерівності та неможливістю скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу.