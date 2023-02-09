Пользоваться тампонами - безопасно. Ученые создали первую в мире вакцину от синдрома токсического шока

Первая вакцина, потенциально предотвращающая стафилококковый синдром токсического шока (СТШ), успешно завершила вторую фазу исследования. СТШ представляет собой опасное для жизни состояние, вызванное токсинами, которое может привести к полиорганной недостаточности и смерти.

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Внутрибольничные возбудители, устойчивые к метициллину стафилококки (УМС), также устойчивы к другим широко используемым антибиотикам. Инфекции, вызванные УМС, труднее поддаются лечению, а терапия стоит дороже, так как продолжительность пребывания в больнице значительно увеличивается, пишет Labiotech. Если лечение не приводит к быстрому уничтожению бактериального возбудителя, могут возникнуть такие опасные симптомы, как септический или токсический шок – потенциально опасное для жизни состояние.

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Исследователи под руководством Марты Эйбл в сотрудничестве с Венским отделением клинической фармакологии в Австрии провели клиническое исследование второй фазы. Многообещающие результаты показали, что вакцина TSST-1 безопасна и эффективна, а иммунизация длится не менее двух лет. Результаты теперь подлежат рецензированию, а полные данные будут опубликованы в будущем. Ведется подготовка исследования третей фазы.

"Синдром токсического шока (СТШ)— это серьезное и иногда опасное для жизни состояние, которое также вызывается УМС. СТШ затрагивает уязвимые группы, такие как лица с ослабленным иммунитетом в результате хронических заболеваний, операций или диализа, а также связан с использованием тампонов у молодых женщин. Профилактика, раннее выявление и лечение УМС и СТШ имеют решающее значение для предотвращения тяжелых осложнений и улучшения результатов. Учитывая весьма обнадеживающие данные исследования второй фазы, основанные на успешной первой фазе, мы считаем, что вакцина TSST-1 может стать настоящим прорывом в защите этих групп, а также медицинских работников в условиях риска. Мы с нетерпением ждем публикации полных данных и перевода TSST-1 в ключевое испытание третей фазы", — сказал Андреас Ретцер, руководитель отдела исследований и разработок вакцин.

"Разработанная на основе детоксицированного стафилококкового токсина вакцина вводится внутримышечно, и ее действие аналогично действию прививки от столбняка, — сказал Бернд Джилма из Венского отделения клинической фармакологии Медуниверситета. После вакцинации TSST-1 у людей вырабатываются защитные антитела, поскольку микробы становятся опасными. Вакцинация эффективна независимо от того, устойчивы ли штаммы к антибиотикам. Простой анализ крови можно использовать, чтобы определить, есть ли у кого-то низкий уровень антител, что позволяет профилактически вакцинировать людей из группы риска".

Большинство людей страдают от колонизации чувствительных к антибиотикам или даже устойчивых стафилококков, особенно на коже и слизистых оболочках, но присутствие бактерий, как правило, безвредно и остается незамеченным. Однако у пациентов с ослабленной иммунной системой или у пациентов, которым предстоит серьезное хирургическое вмешательство, стафилококки могут привести к серьезным заболеваниям.

Замедленное удаление резистентных бактерий может способствовать печальному для здоровья исходу. СТШ также может поражать пациентов, проходящих диализ и трансплантацию органов, а также пациентов с хроническими заболеваниями или заболеваниями печени и пациентов после операций на сердце. Успешная профилактическая вакцина дополнительно может быть использована для защиты медицинского персонала.

СТШ также связан с использованием тампонов у молодых женщин, на долю которых приходится около 50% всех случаев. Синдром был впервые описан в 1980-х годах с общими симптомами сепсиса или заражения крови у молодых девушек, которые использовали так называемые "супертампоны". Это привело к регулированию впитывающей способности тампонов. Согласно недавнему исследованию, проведенному во Франции, заболеваемость СТШ по-прежнему составляет 1/100 000. По данным Института Роберта-Коха, заболеваемость в Германии в 2015 году составляла от 3 до 6 случаев на 100 000 женщин сексуально активного возраста. Необходимыми формами лечения являются госпитализация в отделения интенсивной терапии, немедленное купирование шока и введение антибиотиков.

Исследователи определили класс токсинов, связанных с СТШ. Они также могут играть важную роль при других заболеваниях, вызываемых стафилококками, таких как септический шок. Детоксицированные варианты значимых с медицинской точки зрения токсинов, ответственных за различные формы синдрома токсического шока, должны быть объединены в многокомпонентную вакцину. Исследования с многокомпонентной вакциной уже планируются.

Гипериммунные глобулины могут использоваться для лечения СТШ как в профилактических (например, перед крупными операциями), так и в острых (например, у ожоговых больных) случаях, аналогично традиционным иммунизирующим вакцинациям для тех же целевых групп.

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