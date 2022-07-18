Новый антибиотик может убивать даже устойчивые к лекарствам бактерии

Ученые считают, что новое синтетическое соединение сможет уничтожить бактерии, которые развили устойчивость к существующим антибиотикам.

Ученые из Рокфеллеровского университета, Нью-Йорк, США, создали синтетический продукт, который способен убивать бактерии инфекций, которые сложно победить существующими препаратами. Новый антибиотик ученые назвали цилагицин и он показал свою эффективность на мышах, сообщает SciTechDaily.

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Земные бактерии в ходе миллиардов лет эволюции создали разные методы для борьбы с себе подобными. Поэтому многие из нынешних антибиотиков основаны на бактериях.

Но сейчас многие опасные для человека бактерии, которые вызывают болезни, стали проявлять устойчивость к существующим антибиотикам. Поэтому ученые ищут новые соединения, из которых можно создать более сильные антибиотики.

[ + – ] Сейчас многие опасные для человека бактерии, которые вызывают болезни, стали проявлять устойчивость к существующим антибиотикам. Поэтому ученые ищут новые соединения, из которых можно создать более сильные антибиотики Фото: SciTechDaily

Ученые из Рокфеллеровского университета с помощью искусственного интеллекта смогли обнаружить в бактериях гены, которые еще не использовались для изучения в качестве соединений, которые помогают уничтожать другие бактерии.

В результате нового исследования ученым удалось обнаружить в генах бактерий соединения, которые очень похожи по своим свойствам на антибиотики и в конечном итоге, им удалось синтезировать новый антибиотик, который они назвали цилагицин.

[ + – ] Ученые выяснили, что новый антибиотик может успешно противодейстовать бактерии Streptococcus pyogene, котораяявляется возбудителем скарлатины и других инфекций Фото: SciTechDaily

"Многие антибиотики получают из бактерий, но большинство бактерий невозможно вырастить в лабораторных условиях. Поэтому количество природных антибиотиков сокращается. Поэтому то, что мы смогли создать синтетический антибиотик на основе до этого неизученных генов, является важным прорывом в создании новых препаратов для борьбы с устойчивыми к лекарствам бактериями. Это синтетическое соединение возможно не полностью воспроизводит природное средство бактерий для убийства себе подобных, но оно имеет аналогичный принцип действия и очень близко к природному аналогу", — говорит Шон Брейди из Рокфеллеровского университета.

Как показали эксперименты на мышах, цилагицин смог успешно уничтожить устойчивые к антибиотикам бактерии, которые вызывают разные заболевания. Что самое интересное, то этот синтетический антибиотик даже справился с бактериями, которые специально создали в лаборатории, чтобы противостоять ему.

Но ученые считают, что еще рано говорить об испытании препарата на людях. Нужно провести дополнительные исследования и новые процессы синтезирования, чтобы убедиться в точности предварительных результатов. Также ученые хотят понять, против каких болезней будет наиболее эффективен новый синтетический антибиотик.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили необычную связь между антибиотиками и снижением когнитивных способностей у человека.

Также Фокус писал о том, что третьей главной причиной смертности в мире является как раз устойчивость бактерий к антибиотикам.

Напоминаем, что согласно новому исследованию, опасная болезнь из прошлого становится устойчивой к антибиотикам. Речь идет о брюшном тифе, который все еще представляет большую угрозу для человечества.