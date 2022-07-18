Новий антибіотик може вбивати навіть стійкі до ліків бактерії

Вчені вважають, що нова синтетична сполука зможе знищити бактерії, які розвинули стійкість до наявних антибіотиків.

Вчені з Рокфеллерівського університету, Нью-Йорк, США створили синтетичний продукт, який здатний вбивати бактерії інфекцій, які складно перемогти наявними препаратами. Новий антибіотик вчені назвали цилагіцином і він показав свою ефективність на мишах, повідомляє SciTechDaily.

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Земні бактерії протягом мільярдів років еволюції створили різні методи боротьби з собі подібними. Тому багато з нинішніх антибіотиків засновані на бактеріях.

Але зараз багато небезпечних для людини бактерій, які спричиняють хвороби, стали виявляти стійкість до теперішніх антибіотиків. Тому вчені шукають нові сполуки, з яких можна створити сильніші антибіотики.

[ + – ] Зараз багато небезпечних для людини бактерій, які спричиняють хвороби, стали виявляти стійкість до теперішніх антибіотиків. Тому вчені шукають нові сполуки, з яких можна створити сильніші антибіотики Фото: SciTechDaily

Вчені з Рокфеллерівського університету за допомогою штучного інтелекту змогли виявити в бактеріях гени, які ще не використовували для вивчення як сполуки, які допомагають знищувати інші бактерії.

У результаті нового дослідження вченим вдалося виявити в генах бактерій сполуки, які дуже схожі за своїми властивостями на антибіотики і зрештою їм вдалося синтезувати новий антибіотик, який вони назвали цилагіцином.

[ + – ] Вчені з'ясували, що новий антибіотик може успішно протидіяти бактерії Streptococcus pyogene, яка є збудником скарлатини та інших інфекцій Фото: SciTechDaily

"Багато антибіотиків отримують з бактерій, але більшість бактерій неможливо виростити в лабораторних умовах. А отже, кількість природних антибіотиків скорочується. Тому те, що ми змогли створити синтетичний антибіотик на основі до цього невивчених генів, є важливим проривом у створенні нових препаратів для боротьби зі стійкими до ліків бактеріями. Ця синтетична сполука можливо не повністю відтворює природний засіб бактерій для вбивства собі подібних, але вона має аналогічний принцип дії і дуже близька до природного аналога", — каже Шон Брейді з Рокфеллерівського університету.

Як показали експерименти на мишах, цілагіцин зміг успішно знищити стійкі до антибіотиків бактерії, які спричиняють різні захворювання. Що найцікавіше, цей синтетичний антибіотик навіть впорався з бактеріями, які спеціально створили в лабораторії, щоб протистояти йому.

Але вчені вважають, що рано говорити про випробування препарату на людях. Потрібно провести додаткові дослідження та нові процеси синтезування, щоб переконатися у точності попередніх результатів. Також вчені хочуть зрозуміти, проти яких хвороб буде найефективнішим новий синтетичний антибіотик.

Як вже писав Фокус, вчені виявили незвичайний зв'язок між антибіотиками та зниженням когнітивних здібностей у людини.

Також Фокус писав про те, що третьою головною причиною смертності у світі є стійкість бактерій до антибіотиків.

Нагадуємо, що згідно з новим дослідженням, небезпечна хвороба з минулого стає стійкою до антибіотиків. Йдеться про черевний тиф, який все ще становить велику загрозу для людства.