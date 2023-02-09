Користуватися тампонами — безпечно. Вчені створили першу у світі вакцину від синдрому токсичного шоку

Перша вакцина, що потенційно запобігає стафілококовому синдрому токсичного шоку (СТШ), успішно завершила другу фазу дослідження. СТШ є небезпечним для життя станом, викликаним токсинами, який може призвести до поліорганної недостатності та смерті.

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Внутрішньолікарняні збудники, стійкі до метициліну стафілококи (ВЛЗ), також стійкі до інших широко використовуваних антибіотиків. Інфекції, викликані ВЛЗ, важче піддаються лікуванню, а терапія коштує дорожче, оскільки тривалість перебування в лікарні значно зростає, пише Labiotech. Якщо лікування не призводить до швидкого знищення бактеріального збудника, можуть виникнути такі небезпечні симптоми як септичний або токсичний шок — потенційно небезпечний стан.

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Дослідники під керівництвом Марти Ейбл у співпраці з Віденським відділенням клінічної фармакології в Австрії провели клінічне дослідження другої фази. Перспективні результати показали, що вакцина TSST-1 безпечна й ефективна, а імунізація триває не менш ніж два роки. Результати тепер підлягають рецензуванню, а повні дані будуть опубліковані в майбутньому. Ведеться підготовка дослідження третьої фази.

"Синдром токсичного шоку (СТШ) — це серйозний та іноді небезпечний для життя стан, який також викликається ВЛЗ. ВЛЗ зачіпають вразливі групи, такі як особи з ослабленим імунітетом у результаті хронічних захворювань, операцій або діалізу, а також пов'язані з використанням тампонів у молодих жінок. Профілактика, раннє виявлення та лікування ВЛЗ і СТШ мають вирішальне значення для запобігання важким ускладненням і покращенню результатів. Враховуючи дуже обнадійливі дані дослідження другої фази, засновані на успішній першій фазі, ми вважаємо, що вакцина TSST-1 може стати справжнім проривом у захисті цих груп, а також медичних працівників в умовах ризику. Ми з нетерпінням чекаємо на публікацію повних даних і переведення TSST-1 у ключове випробування третьої фази", — сказав Андреас Ретцер, керівник відділу досліджень і розробок вакцин.

"Розроблена на основі детоксикованого стафілококового токсину вакцина вводиться внутрішньом'язово, і її дія аналогічна до дії щеплення від правця, — сказав Бернд Джилма з Віденського відділення клінічної фармакології Медуніверситету. — Після вакцинації TSST-1 у людей виробляються захисні антитіла, оскільки мікроби стають небезпечними. Вакцинація ефективна незалежно від того, чи стійкі штами до антибіотиків. Простий аналіз крові можна використовувати, щоб визначити, чи є в когось низький рівень антитіл, що дозволяє профілактично вакцинувати людей із групи ризику".

Більшість людей страждає від колонізації чутливих до антибіотиків або навіть стійких стафілококів, особливо на шкірі та слизових оболонках, але присутність бактерій, як правило, нешкідлива та залишається непоміченою. Однак у пацієнтів із ослабленою імунною системою або в пацієнтів, які мають серйозне хірургічне втручання, стафілококи можуть призвести до серйозних захворювань.

Уповільнене видалення резистентних бактерій може сприяти сумному для здоров'я результату. СТШ також може вражати пацієнтів, які проходять діаліз і трансплантацію органів, а також пацієнтів із хронічними захворюваннями або захворюваннями печінки та пацієнтів після операцій на серці. Успішна профілактична вакцина може бути додатково використана для захисту медичного персоналу.

СТШ також пов'язаний із використанням тампонів у молодих жінок, на частку яких припадає близько 50% усіх випадків. Синдром був уперше описаний у 1980-х роках із загальними симптомами сепсису або зараження крові в молодих дівчат, які використовували так звані "супертампони". Це призвело до регулювання здатності поглинання тампонів. Згідно з нещодавнім дослідженням, проведеним у Франції, захворюваність на СТШ, як і раніше, становить 1/100 000. За даними Інституту Роберта-Коха, захворюваність у Німеччині у 2015 році становила від 3 до 6 випадків на 100 000 жінок сексуально активного віку. Необхідними формами лікування є госпіталізація у відділення інтенсивної терапії, негайне усунення шоку та введення антибіотиків.

Дослідники визначили клас токсинів, пов'язаних із СТШ. Вони також можуть відігравати важливу роль під час інших захворюваннях стафілококів, таких як септичний шок. Детоксиковані варіанти значущих із медичної точки зору токсинів, відповідальних за різні форми синдрому токсичного шоку, повинні бути об'єднані в багатокомпонентну вакцину. Дослідження з багатокомпонентною вакциною вже плануються.

Гіперімунні глобуліни можуть використовуватися для лікування СТШ як у профілактичних (наприклад, перед великими операціями), так і в гострих (наприклад, в опікових хворих) випадках, аналогічно до традиційних імунізуючих вакцинацій для тих же цільових груп.

Раніше Фокус писав про антибіотик, який убиває навіть стійкі до інших ліків бактерії. Поки що він показав свою ефективність лише на тваринах, але тестування в реальних умовах уже не за горами.