Братская могила в бездне океана. Миллионы мертвых крабов на глубине 4000 м поставили ученых в тупик

Гигантское кладбище красных крабов на дне океана озадачивает исследователей и поднимает вопросы экологии.

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Не секрет, что ежегодно на побережья по всему миру волны выносят миллионы мертвых крабов, однако это зрелище переплюнуло все предыдущие — ученые обнаружили гигантскую братскую могилу красных крабов на глубине 4000 метров. Им здесь совсем не место, пишет Hakai Magazine.

Это неожиданное открытие было сделано еще в 2015 году, года ученые обследовали охраняемую зону морского дна в Тихоокеанской зоне Кларион-Клиппертон (CCZ), которая известна своей высокой концентрацией полиметаллических конкреций, которые весьма интересуют глубоководных шахтеров.

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Однако тогда исследователи наткнулись на жуткое зрелище — на глубине 4000 метров под толщей воды расположилась миллионная братская могила красных крабов.

Неожиданное открытие массового захоронения красных крабов на глубине 4000 метров под поверхностью океана озадачивает ученых и поднимает вопросы об экологии морских глубин. Такое количество мертвых крабов шокирует в принципе, но обнаружение их в бездне, где им и вовсе не место — поставило ученых в тупик.

По словам ведущего автора исследования, морского биолога из Национального центра океанографии Соединенного Королевства Эрика Симон-Льедо, им с коллегами потребовалось несколько дней, чтобы понять, что они видят кладбище пелагических крабов. Это немного смутило ученых, ведь никто из них ранее не слышал о таком массовом осаждении бездны.

[ + – ] Ученые обследовали три разные области, каждая площадью около 30 квадратных километров, и обнаружили, что все они усеяны мертвыми крабами Фото: National Oceanography Centre

Известно, что красные крабы процветают в восточной части Тихого океана, в результате чего они массово вымываются на пляжи Калифорнии, Нижней Калифорнии и Мексики. Однако обнаружить их в таком количестве и на такой глубине весьма неожиданно.

Исследователи отмечают, что еще более странным кажется тот факт, что братская могила расположена в 1,5 километрах от берега, что чрезвычайно далеко от мест нереста крабов у северо-запада США. Ученые полагают, что течению потребовалось бы не меньше года, чтобы подтолкнуть крабов к этой бездне. Которая стала для них братской могилой.

По словам Симон-Льедо, еще одним сбивающим с толку фактором является то, что такое количество дрейфующих красных крабов должны были бы привлечь внимание голодных хищников и падальщиков, однако крабы в бездне кажутся относительно нетронутыми.

Ученые предполагают, что причиной возникновения этого роя крабов могли стать несколько факторов — цветение водорослей или различные климатические явления. Более того, исследователи не могут с уверенностью сказать, является ли такое массовое падение крабов разовым или происходит от времени к времени и лишь оставалось незамеченным до этого момента.

Исследователи подсчитали и пришли к выводу, что это единственное событие в 1,5 раза превышает поток углерода, который этот район, как правило, получает в течение всего года. В конечном итоге избыток углерода должен попасть в пищевую цепь, тем самым поддерживая ее более богатую экосистему.

В результате ученые пришли к выводу, что глубоководная добыча ископаемых в этой местности может нанести огромный ущерб экосистеме. Отметим, что в данный момент, в районе, где ученые обнаружили кладбище крабов, добыча ископаемых не ведется, однако этот участок по-прежнему остается "лакомым кусочком" для подводных шахтеров.

Ранее Фокус писал о том, что на дне Индийского океана обнаружили гигантское кладбище акул.