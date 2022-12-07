Некрополь подводного мира. На дне Индийского океана обнаружили гигантское кладбище акул (фото)

В общей сложности исследователи обнаружили более 650 акульих зубов, которые принадлежат как современным обитателям океана, так и их древним предкам.

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Акулы в основном состоят из хрящей, а потому после смерти все, что от них остается — зубы и чешуя. Именно на такую находку и наткнулись ученые в ходе одной из экспедиций, пишет CNET.

Группа биологов из Национального научного агентства Австралии и CSIRO (Организация научных и промышленных исследований Содружества) отправились исследовать дно морского парка вокруг Кокосовых островов на исследовательском судне RV Investigator. В ходе экспедиции траловая сеть была проволочена по дну и тут то ученые и наткнулись на подводный Некрополь.

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[ + – ] Ученые обнаружили 750 зубов акул Фото: Yi-Kai Tea

По словам Уилла Уайта, эксперта по акулам из CSIRO, на достаточно небольшой площади морского парка ученым удалось обнаружить около 750 различных зубов. Любопытно, что останки принадлежат не только современным акулам, но и их древним предкам, которые бродили по океану тысячи лет назад.

Отмечается, что Некрополь подводного мира был обнаружен на глубине чуть более 5 метров в Индийском океане. Уайт отмечает, что на сегодняшний день это наиболее массовое "захоронение" акул из тех, что когда-либо доводилось встречать ученым.

[ + – ] Зуб предка мегалодона выделяется на фоне других окаменелых зубов акул Фото: Yi-Kai Tea

В общей сложности морской парк Кокосовых островов занимает площадь порядка 466 тысяч квадратных километров и расположен к западу от Австралии и Индонезии. Наряду с морским парком острова Рождества он был создан австралийским правительством 20 марта. Любопытно, что общая площадь этих двух морских парков почти в два раза превышает площадь подводного парка Большого Барьерного рифа.

По словам Уайта, из-за того, что останки акул по сути представляют собой лишь зубы и чешую, подобное место является "окном в историю". Ученые предполагают, что найденные окаменелости помогут исследователям лучше изучить разнообразность видов, обитающих в этом регионе в более поздние времена.

[ + – ] Считается, что предок мегалодона достигал в длину 12 метров Фото: Benjamin Healley/Museums Victoria

Куратор рыб в Музее Западной Австралии Гленн Мур также отмечает, что данная находка является уникальной из-за количества зубов, которые смогли собрать ученые на относительно маленькой площади морского дна. К слову, в данный момент Мур как раз отправился в другую экспедицию на исследование морского парка Гаскойн недалеко от побережья западной Австралии. Ученым также удалось обнаружить здесь окаменелости акул, но уже не в таком количестве.

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