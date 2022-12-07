Некрополь підводного світу. На дні Індійського океану виявили гігантський цвинтар акул (фото)

Загалом дослідники виявили понад 650 акулячих зубів, які належать як сучасним мешканцям океану, так і їхнім давнім предкам.

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Акули здебільшого складаються з хрящів, а тому після смерті все, що від них залишається, — зуби та луска. Саме на таку знахідку і натрапили вчені під час однієї з експедицій, пише CNET.

Група біологів з Національного наукового агентства Австралії та CSIRO (Організація наукових та промислових досліджень Співдружності) вирушила дослідити дно морського парку навколо Кокосових островів на дослідницькому судні RV Investigator. Під час експедиції тралова мережа була проволочена дном, і тут учені й натрапили на підводний Некрополь.

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[ + – ] Вчені виявили 750 зубів акул Фото: Yi-Kai Tea

За словами Вілла Вайта, експерта з акул з CSIRO, на досить невеликій площі морського парку вченим вдалося виявити близько 750 різних зубів. Цікаво, що останки належать не лише сучасним акулам, а і їхнім давнім предкам, які плавали океаном тисячі років тому.

Зазначається, що Некрополь підводного світу виявили на глибині трохи більше ніж 5 метрів в Індійському океані. Вайт зазначає, що на сьогодні це наймасовіше "поховання" акул із тих, що колись доводилося зустрічати вченим.

[ + – ] Зуб предка мегалодону виділяється на тлі інших скам'янілих зубів акул Фото: Yi-Kai Tea

Загалом морський парк Кокосових островів займає площу близько 466 тисяч квадратних кілометрів і розташований на захід від Австралії та Індонезії. Поряд із морським парком острова Різдва його створив австралійський уряд 20 березня. Цікаво, що загальна площа цих двох морських парків майже вдвічі перевищує площу підводного парку Великого Бар'єрного рифу.

За словами Вайта, через те, що останки акул по суті є лише зубами й лускою, таке місце є "вікном в історію". Вчені припускають, що знайдені скам'янілості допоможуть дослідникам краще вивчити різноманітність видів, що мешкають у цьому регіоні в пізніші часи.

[ + – ] Вважається, що предок мегалодону досягав завдовжки 12 метрів Фото: Benjamin Healley/Museums Victoria

Куратор риб у Музеї Західної Австралії Гленн Мур також зазначає, що ця знахідка є унікальною через кількість зубів, які змогли зібрати вчені на відносно невеликій площі морського дна. До речі, зараз Мур вирушив в іншу експедицію на дослідження морського парку Гаскойн недалеко від узбережжя західної Австралії. Вченим також вдалося виявити тут скам'янілість акул, але вже не в такій кількості.

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