Братська могила у безодні океану. Мільйони мертвих крабів на глибині 4000 м поставили вчених у глухий кут

Гігантський цвинтар червоних крабів на дні океану спантеличує дослідників і порушує питання екології.

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Не секрет, що щорічно на узбережжя по всьому світу хвилі виносять мільйони мертвих крабів, проте це видовище переплюнуло всі попередні — вчені виявили гігантську братську могилу червоних крабів на глибині 4000 метрів. Їм тут зовсім не місце, пише Hakai Magazine.

Це несподіване відкриття було зроблено ще в 2015 році, тоді вчені обстежили зону морського дна в Тихоокеанській зоні Кларіон-Кліппертон (CCZ), яка відома своєю високою концентрацією поліметалевих конкрецій, які дуже цікавлять глибоководних шахтарів.

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Однак тоді дослідники натрапили на страшне видовище — на глибині 4000 метрів під товщею води розташувалася мільйонна братська могила червоних крабів.

Несподіване відкриття масового поховання червоних крабів на глибині 4000 метрів під поверхнею океану спантеличує вчених та порушує питання про екологію морських глибин. Така кількість мертвих крабів шокує в принципі, але виявлення їх у безодні, де їм зовсім не місце — поставило вчених у безвихідь.

За словами провідного автора дослідження, морського біолога з Національного центру океанографії Сполученого Королівства Еріка Сімон-Льєдо, їм з колегами знадобилося кілька днів, щоб зрозуміти, що вони бачать кладовище пелагічних крабів. Це трохи збентежило вчених, адже ніхто з них раніше не чув про таке масове осадження безодні.

[ + – ] Вчені обстежили три різні області, кожна площею близько 30 квадратних кілометрів, і виявили, що вони всіяні мертвими крабами Фото: National Oceanography Centre

Відомо, що червоні краби процвітають у східній частині моря, внаслідок чого вони масово вимиваються на пляжі Каліфорнії, Нижньої Каліфорнії та Мексики. Однак виявити їх у такій кількості та на такій глибині було вельми несподівано.

Дослідники зазначають, що ще дивнішим видається той факт, що братська могила розташована за 1,5 кілометра від берега, що надзвичайно далеко від місць нересту крабів біля північного заходу США. Вчені вважають, що течії знадобилося б не менше року, щоб підштовхнути крабів до цієї прірви, яка стала їм братської могилою.

За словами Симон-Льєдо, ще одним чинником, що збиває з пантелику, є те, що така кількість дрейфуючих червоних крабів мали б привернути увагу голодних хижаків і падальників, проте краби в безодні здаються відносно недоторканими.

Вчені припускають, що причиною виникнення цього рою крабів могли стати кілька факторів — цвітіння водоростей або кліматичні явища. Понад те, дослідники ще неспроможні з упевненістю сказати, чи є таке масове падіння крабів разовим чи відбувається іноді і лише залишалося непоміченим доти.

Дослідники підрахували і дійшли висновку, що ця єдина подія в 1,5 рази перевищує потік вуглецю, який цей район зазвичай отримує протягом усього року. Зрештою надлишок вуглецю повинен потрапити в харчовий ланцюг, тим самим підтримуючи його багатшу екосистему.

У результаті вчені дійшли висновку, що глибоководний видобуток копалин у цій місцевості може завдати величезної шкоди екосистемі. Зазначимо, що зараз, в районі, де вчені виявили цвинтар крабів, видобуток копалин не ведеться, проте ця ділянка, як і раніше, залишається "ласим шматочком" для підводних шахтарів.

Раніше Фокус писав про те, що на дні Індійського океану виявили гігантський цвинтар акул.