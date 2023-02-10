Обнаружена новая странная структура в космосе, которая заинтриговала ученых: в чем ее особенность

Астрономы обнаружили необычный "молекулярный пузырь" на расстоянии в 450 световых лет от нас.

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Китайские ученые с помощью наземных радиотелескопов обнаружили необычную структуру в форме пузыря, которая находится в плотном облаке из газа и пыли. Она расположена на расстоянии в 450 световых лет от нас и является признаком формирования двух молодых звезд, пишет ScienceAlert.

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Ученые из Китайской академии наук с помощью наземных радиотелескопов обнаружили ранее неизвестный космический пузырь, который находится в туманности Барнард 18. Та в свою очередь расположена внутри Молекулярного облака Тельца, области формирования молодых звезд и это самый близкий к нам регион звездообразования.

Ученые считают, что ранее невидимый пузырь вероятно образовался из окружающего газа, когда в нем сформировались и выросли две новые звезды. Только во второй раз в истории ученым удалось обнаружить такой пузырь, который связан с выбросом вещества во время роста звезды. Недавно обнаруженная структура может помочь ученым узнать больше о том, как звезды влияют на окружающую среду по мере их роста.

[ + – ] Астрономы обнаружили необычный "молекулярный пузырь" на расстоянии в 450 световых лет от нас. Иллюстрация Фото: NASA

Как появляются звезды?

Появление звезд – это достаточно сложный и длительный процесс. Все начинается с плотного холодного облака, которое состоит из газа и пыли, где присутствует водород. В определенный момент времени это облако сжимается

под действием собственной гравитации и притягивает к себе все больше и больше окружающего вещества. Как только этот объект наберет достаточную массу в его ядре начинается производство водорода и появляется протозвезда.

Эта еще очень молодая звезда продолжает притягивать окружающее вещество, чтобы увеличить массу и размер. Но некоторая часть вещества улетает обратно в космос в виде астрофизических струй. Кроме этого, протозвезды формируют звездный ветер, который создает огромные пустоты в молекулярном облаке, из которого они родились. Ученые считают, что все эти выбросы вещества в космос играют важную роль в эволюции молодой звезды, а также в эволюции межзвездной среды.

[ + – ] Так выглядит недавно обнаруженный мокулярный пузырь на снимке радиотелескопов Фото: ScienceAlert

Темная туманность

Из-за того, что молекулярные облака очень плотные, то увидеть, как происходит процесс формирования звезды очень сложно. Что касается туманности Барнард 18, где происходит появление новых звезд, то она очень темная, ведь не излучает и не отражает свет. В оптических наблюдениях она выглядит как темное пятно, почти как пустота в космосе. Чтобы увидеть, что там происходит китайские ученые воспользовались наземными радиотелескопами. В результате наблюдений они обнаружили наличие невидимого ранее пузыря внутри туманности.

Изначально ученые не знали, что же стало причиной его появления. Ученые предположили, что скорее всего он появился благодаря деятельности молодой звезды, хотя внутри пузыря ни одной звезды замечено не было. Позже ученые все же обнаружили пару молодых звезд типа Т Тельца, которые скорее всего и переместились из пузыря немного дальше в космос. Эти звезды, которым примерно 1 млн лет все еще продолжают процесс своего формирования, но примерно 70 тысяч лет назад выброс вещества из них и привел к появлению странной структуры в туманности Барнард 18, считают ученые.

По словам ученых, новое открытие демонстрирует способность звезд типа T Тельца оказывать сильное влияние на окружающую их среду.

Фокус уже писал о гигантском космическом пузыре, который окружает нашу Солнечную систему и в чем его особенности.