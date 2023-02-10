Виявлено нову дивну структуру в космосі, яка зацікавила вчених: у чому її особливість

Астрономи виявили незвичайну "молекулярну бульбашку" на відстані 450 світлових років від нас.

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Китайські вчені за допомогою наземних радіотелескопів виявили незвичайну структуру у формі бульбашки, що знаходиться в щільній хмарі з газу та пилу. Вона розташована на відстані 450 світлових років від нас і є ознакою формування двох молодих зірок, пише ScienceAlert.

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Вчені з Китайської академії наук за допомогою наземних радіотелескопів виявили раніше невідому космічну бульбашку, який знаходиться в туманності Барнард 18. Вона розташована всередині Молекулярної хмари Тельця, області формування молодих зірок і це найближчий до нас регіон зореутворення.

Вчені вважають, що раніше невидима бульбашка, ймовірно, утворилася з навколишнього газу, коли в ній сформувалися і виросли дві нові зірки. Тільки вдруге в історії вченим вдалося виявити таку бульбашку, яка пов'язана з викидом речовини під час зростання зірки. Нещодавно виявлена структура може допомогти вченим дізнатися більше про те, як зірки впливають на навколишнє середовище в міру їхнього зростання.

[ + – ] Астрономи виявили незвичайну "молекулярну бульбашку" на відстані 450 світлових років від нас. Ілюстрація Фото: NASA

Як з'являються зірки?

Поява зірок — це досить складний та тривалий процес. Все починається з щільної холодної хмари, яка складається з газу та пилу, де є водень. У певний момент часу ця хмара стискається під впливом власної гравітації і притягує до себе дедалі більше навколишньої речовини. Як тільки цей об'єкт набере достатню масу, в його ядрі, починається виробництво водню і з'являється протозірка.

Ця ще дуже молода зірка продовжує притягувати оточуючу речовину, щоб збільшити масу та розмір. Але деяка частина речовини відлітає назад у космос як астрофізичних струменів. Крім цього, протозірки формують зоряний вітер, який створює величезні порожнечі у молекулярній хмарі, з якої вони народилися. Вчені вважають, що всі ці викиди речовини в космос відіграють важливу роль в еволюції молодої зірки, а також в еволюції міжзоряного середовища.

[ + – ] Так виглядає нещодавно виявлена молекулярна бульбашка на знімку радіотелескопів Фото: ScienceAlert

Темна туманність

Через те, що молекулярні хмари дуже щільні, побачити, як відбувається процес формування зірки дуже складно. Щодо туманності Барнард 18, де відбувається поява нових зірок, то вона дуже темна, адже не випромінює і не відбиває світло. В оптичних спостереженнях вона виглядає як темна пляма, майже як порожнеча у космосі. Щоб побачити, що там відбувається китайські вчені, скористалися наземними радіотелескопами. Внаслідок спостережень вони виявили наявність невидимого раніше міхура всередині туманності.

Спочатку вчені не знали, що стало причиною її появи. Вчені припустили, що швидше за все вона з'явилася завдяки діяльності молодої зірки, хоча всередині бульбашки жодної зірки не було помічено. Пізніше вчені все ж таки виявили кілька молодих зірок типу Т Тельця, які швидше за все і перемістилися з бульбашки трохи далі в космос. Ці зірки, яким приблизно 1 млн. років і вони все ще продовжують процес свого формування, але приблизно 70 тисяч років тому викид речовини з них і призвів до появи дивної структури в туманності Барнард 18, вважають вчені.

За словами вчених, нове відкриття демонструє здатність зірок типу T Тельця чинити сильний вплив на навколишнє середовище.

Фокус вже писав про гігантську космічну бульбашку, яка оточує нашу Сонячну систему і в чому її особливості.