Ученые впервые обнаружили темную галактику, которая не излучает свет: в чем причина

Астрономы предполагают, что эта галактика состоит почти полностью из таинственного вещества, природа которого до конца не известна.

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Все известные ученым галактики имеют разную форму, а также разный размер. Но в основном они имеют одинаковые составляющие: черную дыру в центре, большое количество звезд, межзвездный газ и пыль, а также в их состав входит невидимая темная материя. Ученые считают, что именно эта темная материя позволяет галактикам быть цельными структурами. Конечно же темная материя не излучает никакого света, но звезды, газ, а также среда вокруг черной дыры его излучают. Но китайские ученые обнаружили карликовую галактику, которая не излучает видимый свет. На самом деле она почти вообще не излучает никакого света, пишет ScienceAlert.

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Группа ученых из Китайской академии наук с помощью одного из самых мощных радиотелескопов в мире, телескопа FAST, обнаружила на расстоянии 94 млн световых лет от нас темную карликовую галактику, которую они назвали FAST J0139+4328. Ученые считают, что она содержит небольшое количество звезд и в основном состоит из загадочной темной материи, а потому почти не излучает никакого света. По словам ученых, они впервые обнаружили изолированную темную карликовую галактику в ближней к нам части Вселенной.

Сейчас ученые считают, что темная материя, которая входит в состав всех галактик, объясняет почему присутствует несоответствие между количеством обычной материи и силой гравитации, которая нужна для удержания этой материи вместе. То есть если бы не темная материя, то все галактики, которые вращаются слишком быстро, разлетелись бы на части. Но природа темной материи до сих пор остается загадкой для ученых, ведь она не взаимодействует с обычной материей.

Еще одной проблемой для астрономов является то, что теории предполагают наличие в космосе гораздо большего количества карликовых галактик, чем обнаружили ученые. Поэтому, астрономы предполагают, что некоторые виды карликовых галактик имеют в своем составе небольшое количество звезд и газа, и в основном состоят из темной материи. А значит обнаружить их невероятно сложно.

[ + – ] Сейчас ученые считают, что темная материя, которая входит в состав всех галактик, объясняет почему присутствует несоответствие между количеством обычной материи и силой гравитации, которая нужна для удержания этой материи вместе. То есть если бы не темная материя, то все галактики, которые вращаются слишком быстро, разлетелись бы на части Фото: E R Fuller/National Science Foundation

По словам ученых, для того чтобы точно определить такой тип карликовой галактики, она должна быть изолирована от остальных крупных галактик и "жить своей жизнью" в космосе.

Поэтому китайские ученые начали поиск такого необычного объекта и им улыбнулась удача. С помощью радиотелескопа ученые впервые обнаружили темную карликовую галактику. Хотя до этого уже были некоторые кандидаты в темные галактики, но они пока не нашли подтверждений своего статуса. Сейчас же ученые считают, что это именно она. Последующие наблюдения в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах света выявили наличие небольшого количества звезд в галактике FAST J0139+4328.

Ученые создали моделирование, которое показало, что масса всей обычной материи в этой галактике составляет примерно 110 миллионов масс Солнца. Но общая масса этой галактики, согласно расчетам, составляет примерно 5 млрд масс Солнца. То есть галактика FAST J0139+4328 состоит примерно на 98% из темной материи.

Но ученые согласны с тем, что нужны дополнительные наблюдения, ведь в 2016 году уже была обнаружена похожая галактика, которая как считалось состоит на 99% из темной материи. Но через 4 года оказалось, что эта галактика не такая уже и особенная.

Фокус уже писал о том, что недавно была обнаружена новая странная структура в космосе, которая заинтриговала ученых. Астрономы обнаружили необычный "молекулярный пузырь" на расстоянии в 450 световых лет от нас.