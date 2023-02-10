Вчені вперше виявили темну галактику, яка не випромінює світло: у чому причина

Астрономи припускають, що ця галактика складається майже повністю із таємничої речовини, природа якої остаточно не відома.

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Усі відомі вченим галактики мають різну форму, а також різний розмір. Але переважно вони мають однакові складові: чорну діру в центрі, велику кількість зірок, міжзоряний газ та пил, а також до їх складу входить невидима темна матерія. Вчені вважають, що саме ця темна матерія дозволяє галактикам бути цілісними структурами. Звичайно ж темна матерія не випромінює жодного світла, але зірки, газ, а також середовище навколо чорної діри його випромінюють. Але китайські вчені виявили карликову галактику, яка не випромінює видиме світло. Насправді вона майже взагалі не випромінює жодного світла, пише ScienceAlert.

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Група вчених з Китайської академії наук за допомогою одного з найпотужніших радіотелескопів у світі, телескопа FAST, виявила на відстані 94 млн. світлових років від нас темну карликову галактику, яку вони назвали FAST J0139+4328. Вчені вважають, що вона містить невелику кількість зірок і переважно складається із загадкової темної матерії, а тому майже не випромінює жодного світла. За словами вчених, вони вперше виявили ізольовану темну карликову галактику у ближній до нас частині Всесвіту.

Наразі вчені вважають, що темна матерія, яка входить до складу всіх галактик, пояснює, чому присутня невідповідність між кількістю звичайної матерії та силою гравітації, яка потрібна для утримання цієї матерії разом. Тобто якби не темна матерія, то всі галактики, що обертаються надто швидко, розлетілися б на частини. Але природа темної матерії залишається загадкою для вчених, адже вона не взаємодіє зі звичайною матерією.

Ще однією проблемою для астрономів є те, що теорії припускають наявність у космосі набагато більшої кількості карликових галактик, ніж виявили вчені. Тому астрономи припускають, що деякі види карликових галактик мають у своєму складі невелику кількість зірок та газу, і переважно складаються з темної матерії. Отже виявити їх неймовірно складно.

[ + – ] Наразі вчені вважають, що темна матерія, яка входить до складу всіх галактик, пояснює, чому присутня невідповідність між кількістю звичайної матерії та силою гравітації, яка потрібна для утримання цієї матерії разом. Тобто якби не темна матерія, то всі галактики, які обертаються надто швидко, розлетілися б на частини Фото: E R Fuller/National Science Foundation

За словами вчених, щоб точно визначити такий тип карликової галактики, вона повинна бути ізольована від інших великих галактик і "жити своїм життям" у космосі.

Тому китайські вчені почали пошук такого незвичайного об'єкта і їм посміхнувся успіх. За допомогою радіотелескопа вчені виявили темну карликову галактику. Хоча до цього вже були деякі кандидати у темні галактики, але вони наразі не знайшли підтверджень свого статусу. Нині ж вчені вважають, що це саме вона. Наступні спостереження в інфрачервоному та ультрафіолетовому діапазонах світла виявили наявність невеликої кількості зірок у галактиці FAST J0139+4328.

Вчені створили моделювання, яке показало, що маса всієї звичайної матерії у цій галактиці становить приблизно 110 мільйонів мас Сонця. Але загальна маса цієї галактики, згідно з розрахунками, становить приблизно 5 млрд. мас Сонця. Тобто галактика FAST J0139+4328 складається приблизно на 98% темної матерії.

Але вчені згодні з тим, що потрібні додаткові спостереження, адже у 2016 році вже було виявлено схожу галактику, яка, як вважалося, складається на 99% із темної матерії. Але через чотири роки виявилося, що ця галактика не така вже й особлива.

Фокус вже писав про те, що нещодавно було виявлено нову дивну структуру в космосі, яка заінтригувала вчених. Астрономи виявили незвичайнУ "молекулярну бульбашку" на відстані 450 світлових років від нас.