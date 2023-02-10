Невидимка подводного мира. Странное существо у берегов Калифорнии ближе к человеку, чем к медузе

Мужчина плавал на сапе, когда наткнулся на редкого оболочника длиною в 90 сантиметров.

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43-летний гребец из Южной Калифорнии Билл Клементс находился почти в 5 километрах от берега у Дана-Пойнт в округе Ориндж, когда ему на глаза попалось нечто странное — прозрачное существо, у которого был виден лишь позвоночник, плавало в океане, пишет USA Today.

Клементс отмечает, что казалось, будто в воде плавает лишь обнажившийся позвоночник или странная змея. Впрочем осознание того, что в Тихом океане ему вряд ли удалось бы встретиться со змеей, мужчина принял решение поднять из воды удивительное нечто.

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Отметим, что в тот момент мужчина понятия не имел ужалит ли его существо, однако любопытство взяло верх и он достал прозрачно существо из воды, тогда-то он и смог рассмотреть его лучше — казалось, будто существо состоит из отдельных скрепленных пластин. В длину существо достигало от 60 до 90 сантиметров и оказалось единым организмом.

[ + – ] Взрослые оболочники могут достигать роста человека Фото: Bill Clements

Позже Клементс узнал, что в океане ему посчастливилось встретиться ни с чем иным, как с морской сальпой. Несмотря на то, что эти существа прозрачны и выглядят, как медузы, у них больше общего с человеком, чем с медузами. Известно, что эти полупрозрачные беспозвоночные способны достигать размеров человеческого роста. Также у оболочников, как их еще называют, нет стрекательных клеток, а потому они не представляют для человека никакой угрозы и невероятно красивы.

По словам преподавателя биологических наук и исследования окружающей среды в Университете Южной Каролины Карлы Хайдельберг, тот факт, что мужчине удалось столкнуться так близко от берега на поверхности воды с морской сальпой такого размера невероятно, так как эти существа, как правило, предпочитают скрываться от любопытных глаз в более глубоких водах океана.

[ + – ] Сальпы ближе к человеку, чем к медузам, несмотря на сходство Фото: Bill Clements

Интересные факты о морских сальпах

Сальпы передвигаются по океану, прокачивая воду через свое тело — этот способ считается одним из эффективных примеров реактивного движения среди животных;

морские сальпы используют реактивное движение и для питания, таким образом они поглощают фитопланктон;

эти существа похожи на медуз, однако принадлежат к группе асцидий, что делает их ближе к человеку, чем к медузам;

некоторые из них растут чрезвычайно быстро и достигают зрелости уже через 48 часов;

длина тела сальпы увеличивается приблизительно на 10% каждый час, а потому они считаются самыми быстрорастущими существами на Земле;

сальпы чрезвычайно полезны для окружающей среды — они удаляют углекислый газ из атмосферы, уплотняя съеденные крохотные растения в крошечные гранулы, которые опускаются на дно океана.

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