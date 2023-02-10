Невидимка підводного світу. Дивна істота біля берегів Каліфорнії ближча до людини, ніж до медузи

Чоловік плавав на сапі, коли натрапив на рідкісного оболонника довжиною 90 сантиметрів.

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43-річний весляр з Південної Каліфорнії Білл Клементс знаходився майже за 5 кілометрів від берега біля Дана-Пойнт в окрузі Оріндж, коли йому на очі попалося щось дивне — прозора істота, у якої було видно лише хребет, плавала в океані, пише USA Today.

Клементс зазначає, що здавалося, ніби у воді плаває лише оголених хребет або дивна змія. Втім, усвідомлення того, що в Тихому океані йому навряд чи вдалося б зустрітися зі змією, чоловік вирішив підняти з води щось дивне.

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Зазначимо, що в той момент чоловік уявлення не мав чи ужалить його істота, проте цікавість узяла гору і він дістав прозору істоту з води, тоді він і зміг розглянути її краще — здавалося, ніби істота складається з окремих скріплених пластин. У довжину істота сягала до 90 сантиметрів і виявилася єдиним організмом.

[ + – ] Дорослі оболонники можуть досягати зросту людини Фото: Bill Clements

Пізніше Клементс дізнався, що в океані йому пощастило зустрітися ні з чим іншим, як із морською сальпою. Незважаючи на те, що ці істоти прозорі та виглядають, як медузи, у них більше спільного з людиною, ніж із медузами. Відомо, що ці напівпрозорі безхребетні здатні досягати розмірів людського зросту. Також у оболонників, як їх ще називають, немає жалячих клітин, а тому вони не являть для людини жодної загрози і неймовірно красиві.

За словами викладача біологічних наук та дослідниці навколишнього середовища в Університеті Південної Кароліни Карли Хайдельберг, той факт, що чоловікові вдалося зіткнутися так близько від берега на поверхні води з морською сальпою такого розміру неймовірно, оскільки ці істоти зазвичай надають перевагу хованню від цікавих очей у глибших водах океану.

[ + – ] Сальпи ближче до людини, ніж до медуз, незважаючи на схожість Фото: Bill Clements

Цікаві факти про морські сальпи:

сальпи пересуваються океаном, прокачуючи воду через своє тіло — цей спосіб вважається одним з ефективних прикладів реактивного руху серед тварин;

морські сальпи використовують реактивний рух для харчування, таким чином вони поглинають фітопланктон;

ці істоти схожі на медуз, проте належать до групи асцидій, що робить їх ближчими до людини, ніж до медуз;

деякі з них ростуть надзвичайно швидко і досягають зрілості вже за 48 годин;

довжина тіла сальпи збільшується приблизно на 10% щогодини, а тому вони вважаються земними істотами, що швидко ростуть;

сальпи надзвичайно корисні для навколишнього середовища — вони видаляють вуглекислий газ з атмосфери, ущільнюючи з'їдені крихітні рослини крихітні гранули, які опускаються на дно океану.

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