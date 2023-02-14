Исследователи подтвердили, что бывший испанский диско-паб – это потерянная средневековая синагога

В андалузском городе Утрера археологи обнаружили остатки синагоги 14 века.

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Открытие, обнародованное во вторник, относит сооружение 14 века к редкой группе средневековых синагог, сохранившихся после изгнания испанских евреев в 1492 году, пишет Arkeonews.

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Всего известно лишь о 4 уцелевших синагогах в Испании после 1492 года. Две из них находятся в Толедо, одна — в Сеговии и одна — в Кордове.

В течение семи веков как только не использовали синагогу. Ее перерабатывали как церковь, больницу, приют, ресторан и даже диско-паб.

О ней писал местный священник, историк и поэт Родриго Каро из Утреры в своей истории города 1604 года: "В этом месте жили только иностранцы и евреи… которые имели свою синагогу там, где стоит больница Милосердия".

Городской совет Утреры решил купить здание в 2016 году. Однако цена покупки вызвала споры. Критики подвергали сомнению целесообразность столь высокой цены, учитывая, что не было никаких веских доказательств того, что синагога когда-то была на этом месте.

[ + – ] Несмотря на существующие возражения, город продолжил процесс покупки и в ноябре 2021 года заказал археологическое исследование сооружения

Не существует карт или официальных записей, описывающих синагогу средневекового Утрера, поскольку еврейские общины в Испании до изгнания имели значительную автономию, включая собственные суды и налоговые системы. Кроме того, даже если больницу построили над синагогой, ничего от первоначального сооружения могло не сохраниться.

Изгнание евреев часто сопровождалось жестокими погромами, а безудержная застройка в ХХ веке уничтожила большую часть средневекового города Утреры.

Несмотря на существующие возражения, город продолжил процесс покупки и в ноябре 2021 года заказал археологическое исследование сооружения. И это позволило подтвердить рассказ Каро, идентифицировав молитвенный зал синагоги, скамью по периметру и небольшую комнату или нишу, где хранились свитки Священного Писания.

Археологи во главе с Мигелем Анхель де Диосом рассказали, что анализ стен и полов подтвердил наличие молитвенной комнаты. Фундаментальные элементы синагоги, такие как прихожая и скамьи по периметру, найденные во время исследования, подтверждают это.

В дальнейшем исследователи надеются обнаружить возвышенность, называемую бима, и ванну, используемую для ритуалов.

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