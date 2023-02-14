Дослідники підтвердили, що колишній іспанський диско-паб – це втрачена середньовічна синагога

В андалузькому місті Утрера археологи виявили залишки синагоги 14-го століття.

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Відкриття, оприлюднене у вівторок, відносить споруду 14-го століття до рідкісної групи середньовічних синагог, які збереглися після вигнання іспанських євреїв у 1492 році, пише Arkeonews.

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Загалом відомо лише про 4 вцілілі синагоги в Іспанії після 1492 року. Дві з них знаходяться в Толедо, одна — в Сеговії та одна — в Кордові.

Протягом семи століть як тільки не використовували синагогу. Її переробляли як церкву, лікарню, сиротинець, ресторан і навіть диско-паб.

Про неї писав місцевий священик, історик і поет Родріго Каро з Утрери у своїй історії міста 1604 року: "У цьому місці жили лише іноземці та євреї… які мали свою синагогу там, де зараз стоїть лікарня Милосердя".

Міська рада Утрери вирішила купити будівлю у 2016 році. Однак ціна покупки викликала суперечки. Критики ставили під сумнів доцільність такої високої ціни, враховуючи, що не було жодних вагомих доказів того, що синагога колись була на цьому місці.

[ + – ] Попри наявні заперечення, місто продовжило процес купівлі і в листопаді 2021 року замовило археологічне дослідження споруди

Не існує жодних карт чи офіційних записів, що описують синагогу середньовічного Утрера, оскільки єврейські громади в Іспанії до вигнання мали значну автономію, включаючи власні суди та податкові системи. Окрім того, навіть якщо лікарню побудували над синагогою, нічого від первісної споруди могло б не зберегтися.

Вигнання євреїв часто супроводжувалося жорстокими погромами, а нестримна забудова у ХХ столітті знищила більшу частину середньовічного міста Утрери.

Попри наявні заперечення, місто продовжило процес купівлі і в листопаді 2021 року замовило археологічне дослідження споруди. І це дозволило підтвердити розповідь Каро, ідентифікувавши молитовну залу синагоги, лаву по периметру та невелику кімнату або нішу, де зберігалися сувої Святого Письма.

Археологи на чолі з Мігелем Анхель де Діосом розповіли, що аналіз стін та підлоги підтвердив наявність молитовної кімнати. Фундаментальні елементи синагоги, такі як передпокій та лави по периметру, знайдені під час дослідження, підтверджують це.

Надалі дослідники сподіваються виявити узвишшя, зване біма або алмемар, та ванну, які використовували для ритуалів.

Раніше Фокус писав про древню мозаїку, знайдену у вітальні відомого садиста та правої руки імператора Августа.