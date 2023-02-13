Тяжелее людей и домашнего скота. Ученые выяснили, сколько весят все членистоногие на Земле

Не смотря на то, что крохотные букашки и бабочки, казалось бы, не весят ничего, их общий вес больше, чем всех людей и домашнего скота вместе взятых.

Related video

Сложно представить себе, каким бы был наш мир без жужжащих, порхающих, бегающих и ползающих мурашек. Несмотря на то, что членистоногие, как правило, совсем крохотные, все эти бабочки, пауки, многоножки и многие другие играют важную роль в биосфере нашей планеты, пишет Science Alert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы сосчитать некоторые цифры, которые отображают важность существования членистоногих на планете. Например, они сосчитали общий вес всех членистоногих на Земле и пришли к выводу, что их масса приблизительно равна, а может немного больше, чем у всех людей и сельскохозяйственных животных вместе взятых. Тогда не удивительно, что они имеют огромное влияние на мир, в котором мы живем.

По словам соавтора исследования ученого-эколога из Научного института Вейцмана Юваля Розенберга, членистоногих часто называют "маленькими существами, которые управляют миром", и в этом есть доля правды.

В ходе исследования Розенберг с коллегами собрали около 7 тысяч измерений, описанных в научной литературе — эти записи включают в себя все основные типы наземной среды обитания, разбросанные по трем сотням мест по всему миру, в том числе, пустыни, фермы и тропические леса.

[ + – ] Насекомые, такие как термиты, преобладают в почвенной биомассе членистоногих Фото: Science Advances/Rosenberg

Далее ученые разделили членистоногих на две группы:

почвенные (включая растительную подстилку);

надземные (поверхностные, связанные с растениями насекомые).

Исследователи обнаружили, что большая часть членистоногих, общей массовой около одного миллиарда тонн, обитают плотно прижатыми к "коже нашей планеты" или внутри нее. Например, около 40% почвенной биомассы членистоногих составляют термиты, а это на 10% больше, чем муравьи. Фактически каждый квадратный метр верхнего слоя почвы содержит в среднем десятки тысяч членистоногих, подавляющее большинство из которых — клещи и ногохвостки.

[ + – ] Ошеломляющая биомасса термитов Фото: Science Advances/Rosenberg

Ученые отмечают, что сообщество членистоногих, обитающих в почве и на ней, насчитывает около 10 квинтиллионов особей. При этом все эти крохотные создания играют важную роль для экосистемы, ведь именно они помогают перерабатывать питательные вещества в почве, а значит вносят свой существенный вклад в углеродный цикл.

По словам Розенберга, цифры, к которым они с коллегами пришли, должны помочь ученым понять, какую именно роль эта биомасса играет для планеты. Например, понимание распространения термитов в дальнейшем позволит оценить их вклад в глобальное потепление планеты. Более того, мы знаем, что сотни птиц, рептилий и земноводных напрямую зависят от этой биомассы, являясь для нее пищей. Кроме того, членистоногие помогают разбивать и перерабатывать мертвые растения, животных, а также экскременты, что также имеет огромное значение для нас.

Ученые надеются, что их количественная оценка популяции членистоногих может установить базовый уровень, по которому мы можем предсказать будущие изменения в сообществе членистоногих, а также то, как эти изменения отразятся на глобальных процессах на Земле.

Ранее Фокус писал о том, что Евросоюз обвинили в массовом вымирании лягушек по всему миру.