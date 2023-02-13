Тяжчі за людей і худобу. Вчені з'ясували, скільки важать усі членистоногі на Землі

Попри те, що крихітні комашки та метелики, здавалося б, не важать нічого, їхня загальна вага більша, ніж усіх людей і худоби разом узятих.

Related video

Складно уявити собі, яким би був наш світ без мурашок, які дзижчать, пурхають, бігають і повзають. Попри те, що членистоногі, як правило, зовсім крихітні, всі ці метелики, павуки, багатоніжки та багато інших відіграють важливу роль у біосфері нашої планети, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб порахувати деякі цифри, які відображають важливість існування членистоногих планети. Наприклад, вони порахували загальну вагу всіх членистоногих на Землі й дійшли висновку, що їхня маса приблизно дорівнює, а може трохи більша, ніж у всіх людей і сільськогосподарських тварин разом узятих. Тоді не дивно, що вони мають величезний уплив на світ, де ми живемо.

За словами співавтора дослідження, вченого-еколога з Наукового інституту Вейцмана Юваля Розенберга, членистоногих часто називають "маленькими істотами, які керують світом", і в цьому є частка правди.

У ході дослідження Розенберг із колегами зібрали близько 7 тисяч вимірів, описаних у науковій літературі, — ці записи включають всі основні типи наземного довкілля, розкидані по трьох сотнях місць по всьому світу, у тому числі в пустелях, на фермах і в тропічні ліси.

[ + – ] Комахи, такі як терміти, переважають у ґрунтовій біомасі членистоногих Фото: Science Advances/Rosenberg

Далі вчені розділили членистоногих на дві групи:

ґрунтові (включаючи рослинну підстилку);

надземні (поверхневі, пов'язані з рослинами комахи).

Дослідники виявили, що більшість членистоногих, загальною масою близько одного мільярда тонн, живуть щільно притиснутими до "шкіри нашої планети" чи всередині неї. Наприклад, близько 40% ґрунтової біомаси членистоногих складають терміти, а це на 10% більше, ніж мурахи. Фактично кожен квадратний метр верхнього шару ґрунту містить у середньому десятки тисяч членистоногих, переважна більшість із яких — кліщі та ногохвостки.

[ + – ] Приголомшлива біомаса термітів Фото: Science Advances/Rosenberg

Учені відзначають, що спільнота членистоногих, які мешкають у ґрунті та на ньому, налічує близько 10 квінтильйонів особин. Водночас усі ці крихітні створіння відіграють важливу роль для екосистеми, адже саме вони допомагають переробляти поживні речовини в ґрунті, а отже, роблять свій істотний внесок у вуглецевий цикл.

За словами Розенберга, цифри, до яких вони з колегами прийшли, мають допомогти вченим зрозуміти, яку роль ця біомаса відіграє для планети. Наприклад, розуміння поширення термітів надалі дозволить оцінити їхній внесок у глобальне потепління планети. Крім того, ми знаємо, що сотні птахів, рептилій і земноводних безпосередньо залежать від цієї біомаси, яка є для них їжею. Крім того, членистоногі допомагають розбивати й переробляти мертві рослини, тварин, а також екскременти, що також має величезне значення для нас.

Учені сподіваються, що їхня кількісна оцінка популяції членистоногих може встановити базовий рівень, яким ми можемо передбачити майбутні зміни у співтоваристві членистоногих і навіть те, як ці зміни відіб'ються на глобальних процесах Землі.

Раніше Фокус писав про те, що Євросоюз звинуватили в масовому вимиранні жаб по всьому світу.