Тяжчі за людей і худобу. Вчені з'ясували, скільки важать усі членистоногі на Землі
Попри те, що крихітні комашки та метелики, здавалося б, не важать нічого, їхня загальна вага більша, ніж усіх людей і худоби разом узятих.
Складно уявити собі, яким би був наш світ без мурашок, які дзижчать, пурхають, бігають і повзають. Попри те, що членистоногі, як правило, зовсім крихітні, всі ці метелики, павуки, багатоніжки та багато інших відіграють важливу роль у біосфері нашої планети, пише Science Alert.
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У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб порахувати деякі цифри, які відображають важливість існування членистоногих планети. Наприклад, вони порахували загальну вагу всіх членистоногих на Землі й дійшли висновку, що їхня маса приблизно дорівнює, а може трохи більша, ніж у всіх людей і сільськогосподарських тварин разом узятих. Тоді не дивно, що вони мають величезний уплив на світ, де ми живемо.
За словами співавтора дослідження, вченого-еколога з Наукового інституту Вейцмана Юваля Розенберга, членистоногих часто називають "маленькими істотами, які керують світом", і в цьому є частка правди.
У ході дослідження Розенберг із колегами зібрали близько 7 тисяч вимірів, описаних у науковій літературі, — ці записи включають всі основні типи наземного довкілля, розкидані по трьох сотнях місць по всьому світу, у тому числі в пустелях, на фермах і в тропічні ліси.
Далі вчені розділили членистоногих на дві групи:
- ґрунтові (включаючи рослинну підстилку);
- надземні (поверхневі, пов'язані з рослинами комахи).
Дослідники виявили, що більшість членистоногих, загальною масою близько одного мільярда тонн, живуть щільно притиснутими до "шкіри нашої планети" чи всередині неї. Наприклад, близько 40% ґрунтової біомаси членистоногих складають терміти, а це на 10% більше, ніж мурахи. Фактично кожен квадратний метр верхнього шару ґрунту містить у середньому десятки тисяч членистоногих, переважна більшість із яких — кліщі та ногохвостки.
Учені відзначають, що спільнота членистоногих, які мешкають у ґрунті та на ньому, налічує близько 10 квінтильйонів особин. Водночас усі ці крихітні створіння відіграють важливу роль для екосистеми, адже саме вони допомагають переробляти поживні речовини в ґрунті, а отже, роблять свій істотний внесок у вуглецевий цикл.
За словами Розенберга, цифри, до яких вони з колегами прийшли, мають допомогти вченим зрозуміти, яку роль ця біомаса відіграє для планети. Наприклад, розуміння поширення термітів надалі дозволить оцінити їхній внесок у глобальне потепління планети. Крім того, ми знаємо, що сотні птахів, рептилій і земноводних безпосередньо залежать від цієї біомаси, яка є для них їжею. Крім того, членистоногі допомагають розбивати й переробляти мертві рослини, тварин, а також екскременти, що також має величезне значення для нас.
Учені сподіваються, що їхня кількісна оцінка популяції членистоногих може встановити базовий рівень, яким ми можемо передбачити майбутні зміни у співтоваристві членистоногих і навіть те, як ці зміни відіб'ються на глобальних процесах Землі.
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