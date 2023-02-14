Бал горящий людей и египетские фестивали пьянства: самые легендарные вечеринки в истории

Иногда людям просто нужно расслабиться. Независимо от того, вы деспотичный правитель, стремящийся отвлечься от серьезных споров, или угнетенный крестьянин, который хочет убежать от ежедневной рутины, ничто так не отвлекает, как хорошая вечеринка.

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Неудивительно, что люди устраивают вечеринки на протяжении тысячелетий. Вот список восьми самых легендарных вечеринок всех времен и народов по версии Ancient Origins.

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[ + – ] Фестиваль пьянства берет свое начало в 15 веке до нашей эры и был важным религиозным праздником Фото: Public Domain

Египетский фестиваль пьянства

В наши дни религии обычно строги: некоторые полностью запрещают употребление алкоголя, а не запрещающие, как правило, не одобряют чрезмерного употребления. Так было не всегда. Верующие с давних времен действительно знали, как веселиться.

Фестиваль пьянства берет свое начало в 15 веке до нашей эры и был важным религиозным праздником. Согласно египетской мифологии, бог солнца Ра предотвратил уничтожение человечества с помощью алкоголя. Хатор, египетская богиня, планировала поглотить всю человеческую жизнь на земле, но Ра остановил ее, обманом заставив выпить 7000 кувшинов пива, окрашенного в красный цвет, чтобы оно выглядело, как кровь.

Каждый, кто хоть раз выпил слишком много пива, знает, что планы имеют привычку вылетать в окно, когда начинаются развлечения. Это, безусловно, было правдой для быстро отключившейся Хатор и забывшей о своих планах конца света.

Чтобы отпраздновать это событие, египтяне каждый год собирались на 20-й день месяца. Тот и употребляли огромное количество алкоголя. Целью было скопировать Хатор и упасть в обморок, а поскольку Хатор была также богиней любви и плодородия, многие египтяне видели в этом прекрасную возможность устроить оргии и секс-вечеринки в ее имя.

[ + – ] Кульминацией развратного безумия стало то, что Александр приказал сжечь цитадель города, в центре которой был дворец Фото: Public Domain

Александр Македонский и сожжение Персеполя

Некоторые из самых больших вечеринок в истории устроены в честь великой победы. Вечеринка Александра Македонского в Персеполе является ярким примером того, что случается, когда одна из таких вечеринок немного выходит из-под контроля. Что-то среднее между вечеринкой и зачисткой, эта вечеринка завершилась убийствами, изнасилованиями и баснословным пьянством. Персеполь разграбили, а его большой королевский дворец сожгли дотла.

Хотя сама вечеринка состоялась в 331 году до н.э., мы должны обратиться к 480 году до н.э., чтобы объяснить, почему вечеринка вышла из-под контроля. В 480 году до н.э. крупный город Афины сгорел дотла после поражения персидского императора Ксеркса от греков в битве при Фермопилах.

О причинах большого пожара в Афинах до сих пор продолжаются споры. Когда персы подошли к Афинам, они застали их совершенно безлюдными, а вскоре город полностью разрушили. Возможно, пожар начался случайно, когда греки убегали. Возможно, греки подожгли его намеренно, чтобы лишить персов запасов. А может быть, Ксеркс приказал сжечь город в порыве ярости, когда обнаружил, что все, что стоило награбить, уже исчезло.

Что мы точно знаем, так это то, что в течение очень долгого времени греческая пропаганда обвиняла персов в сожжении их крупнейшего города. К тому времени, когда Александр стал царем, греки были готовы к серьезному возмездию. После лет жестоких сражений Александр Македонский завоевал Персидскую империю Ахеменидов в 330 году до н.э. после победы в битве при Гавгамелах в 331 году до н.э. Первым его приказом был поход в персидскую столицу, Персеполь.

Сначала жители города не очень охотно сдались, и у Персидских ворот произошло большое сражение. Персидские защитники имели преимущество, и хотя греки победили, их потери были большими.

Воины Александра были вдали от дома и воевали почти непрерывно в течение пяти лет. Александр отдавал себе отчет, что им нужно спустить пар, иначе он столкнется с бунтом. После этого состоялась "вечеринка", на которой людям Александра разрешили вырезать местных мужчин, группой насиловать и порабощать женщин, грабить все, что не было прибито гвоздями, и пить все, что они могли найти.

Кульминацией развратного бешенства стало то, что Александр приказал сжечь цитадель города, в центре которой находился дворец. Хотя само здание было каменным, фундамент был деревянным. После его падения осталось всего 40 каменных столбов.

[ + – ] Никому не разрешалось уходить, пока Нерон не объявлял об окончании вечеринки Фото: Public Domain

Вечеринки в "Золотом доме" Нерона

Исторически древнеримские императоры имели репутацию декадентов и обжор, но из всех императоров никто не знал, как устраивать вечеринки так, как Нерон. Он построил в центре Рима настоящий плейбойский особняк, Domus Aurea или "Золотой дом".

Хотя трудно представить, насколько велик был особняк Нерона и его территория, по оценкам, само поместье имело площадь от 100 до 300 акров, простираясь через Палатынский, Целийский и Эсквилинский холмы. Здесь было искусственное озеро, сельскохозяйственные угодья и обширные сады, где Нерон любил сжигать христиан на кострах.

Жемчужиной имения был Domus — огромный особняк с более чем 300 комнатами и огромным куполом в центре. Наружные стены были позолочены, а интерьер украшен мрамором, слоновой костью и драгоценными камнями. Именно здесь Нерон устраивал свои вечеринки.

Хотя существует немного записей о конкретных вечеринках, проведенных во дворце, потому что, вероятно, вечеринки проходили каждый вечер. Но в то время как великие и добрые люди Рима развлекались со своим императором, римский народ голодал.

Дверь в его столовую была заперта, и легенда свидетельствует, что гостям разрешалось выходить только тогда, когда они хотели вызвать у себя рвоту, чтобы продолжить есть. Во время и после пиршеств устраивались пьяные оргии, на которых, по преданию, Нерон покрывался шкурой дикого зверя и бросался на своих гостей, как неукротимый зверь. Никому не разрешалось уходить, пока Нерон не объявлял об окончании вечеринки.

[ + – ] Каждый раз, когда умирает Папа Римский, созывается конклав, на котором собираются католические кардиналы, чтобы избрать следующего Папу Фото: Public Domain

Празднование завершения Папских конклавов 1664 и 1667 годов

Каждый раз, когда умирает Папа Римский, созывается конклав, на котором собираются католические кардиналы, чтобы избрать следующего Папу. Италия исторически является католической страной с тесными связями с Римско-католической церковью. Каждый раз, когда умирает Папа, вся страна унывает. Каждый раз, когда конклав затягивается, вся страна теряет терпение.

Когда в 1644 году умер Папа Урбан VIII, конклав по поводу его смерти продолжался с 9 августа по 15 сентября того же года. Причиной задержки было то, что два кардинала, Антонио и Франческо Барберини, назначенные Урабом через кумовство, не могли ни о чем договориться и ссорились, как старики.

Потребовались взятки из Франции и Испании, чтобы заставить этих двух мужчин договориться, и Джованни Баттиста Памфили избрали новым Папой Римским. Он взял себе имя Иннокентий Х, что было иронией судьбы, учитывая, что произошло дальше. Весь Рим взорвался вечеринкой, подобной которой не видели многие столетия.

К сожалению, Иннокентий X был недолго, и в 1655 году пришлось провести еще один конклав, длившийся с января по апрель. На этот раз празднования были не такими бурными, возможно потому, что люди еще не оправились от предыдущего.

В 1667 г. состоялся еще один конклав. Он был намного короче и длился всего 18 дней, но этого было достаточно для римлян. Огромное празднование состоялось у Фонтана Льва у подножия Границы на площади Ара Коэли.

Для тех, кто не знаком с Римом, Кордоната — это гигантская лестница со львом из черного базальта с обеих сторон. Обычно эти львы извергают воду в огромную вазу под ними. Но в дни после конклавов 1644 и 1667 годов воду заменяли вином и бесплатно раздавали посетителям праздники. Тысячи людей стекались сюда, чтобы наполнить бокалы бесплатным вином и повеселиться.

[ + – ] Центральным элементом бала был шаривари — танец, который исполняли переодетые в дикарей рыцари Фото: Public Domain

Карл VI и Бал горящих людей

Бал горящих людей (фр. Bal des Ardents) — бал-маскарад, состоявшийся 28 января 1393 в Париже. Бал устроила жена короля Карла VI, Изабелла Баварская, чтобы отпраздновать повторную женитьбу одной из своих фрейлин. По крайней мере, так сказали Карлу. На самом же деле бал устроили для того, чтобы развлечь и отвлечь французского Карла VI, пострадавшего от нападения безумия предыдущим летом.

Центральным элементом бала был шаривари — танец, который исполняли переодетые в дикарей рыцари. Рыцарей вымазывали смолой, чтобы они выглядели мохнатыми, а гости должны были догадаться, кто скрывается за маской дикаря.

Из-за того, что смола легковоспламеняющаяся, свечи и факелы были запрещены в танцевальном зале. К сожалению, брат короля, герцог д'Орлеанский, так и не получил этого сообщения. Он пьяный ворвался в зал с факелом, наткнувшись на одного из танцоров.

Танцор загорелся, и оттуда пламя быстро распространилось. Четверо танцоров сгорели заживо. Одним из тех, кто едва не погиб в пламени, был сам Чарльз, который, тайно для гостей, был одним из танцоров. Французы возмутились, видя в этой вечеринке признак королевского декаданса, вышедшего из-под контроля. Весь двор, включая Чарльза и его пьяного брата, был вынужден принести покаяние за весь этот разгром.

[ + – ] Одним из тех, кто едва не погиб в пламени, был сам Чарльз, который, тайно для гостей, был одним из танцоров Фото: Public Domain

Поле золотого полотна

Сказать, что Франция и Англия не всегда ладили между собой, было бы умалением. Обе страны провели подавляющую часть своей истории в состоянии войны друг с другом. Даже в редкие мирные времена попытки найти общий язык осложняются многовековым соперничеством.

Поле Золотого полотна является примером того, что произошло, когда Франция и Англия пытались найти общий язык. Событие происходило в 1520 году в течение 17 дней с 7 по 24 июня. Это был редкий период мира и короли двух королевств решили отпраздновать его массовой вечеринкой.

Конечно, это был шанс для двух королей попытаться превзойти друг друга. Событие получило свое название из-за огромного количества дорогостоящей ткани, которую обе страны использовали, чтобы затмить друг друга. Были установлены огромные палатки, в которых проходили грандиозные банкеты, рыцарские турниры и вечеринки. Выпито более 216 000 галлонов вина и съедено 2 000 овец.

Мероприятие было чрезвычайно дорогостоящим и оказалось пустой тратой времени, дипломатично говоря. Оба короля имели огромное, чувствительное эго, которое вышло из-под контроля во время мероприятия. Изюминкой мероприятия должен стать борцовский поединок между королем Англии Генрихом VIII и королем Франции Франциском I, но, как говорится, после поражения Генриха все испортилось.

[ + – ] Запад был чрезвычайно дорог и оказался пустой тратой времени, дипломатично говоря Фото: Public Domain

Коктейльная вечеринка адмирала Эдварда Рассела

Англичане имеют репутацию людей, которые любят выпить, и на протяжении истории они подкрепляли эту репутацию делами. Классическим примером является коктейльная вечеринка адмирала Эдварда Рассела, устроенная в саду его дома в Ковент-Гардене в 1664 году.

На таких вечеринках можно было не только хорошо провести время, но заявить о себе. Рассел решил, что лучший способ показать себя — это осушить фонтан своего сада и наполнить его 250 галлонами бренди, 125 галлонами вина Малаги, 1 400 фунтами (635 кг) сахара, 2 500 лимонами и 5 фунтами (2,27 кг) мускатного ореха. Один очень дорогой и очень большой коктейль.

Легенда свидетельствует, что гостям Рассела понадобилась целая неделя, чтобы допросить его коктейль-рекордсмен, и что его вечеринка длилась все это время. Это была Англия, и когда шел дождь, Рассел установил шелковый балдахин, чтобы алкоголь не разбавлялся.

[ + – ] Октоберфест, которым мы его знаем сегодня, был начат в честь свадьбы баварского кронпринца Людвига и принцессы Весы Саксен-Гильдурбурггаузенской в Мюнхене 1810 года Фото: Public Domain

Оригинальный Октоберфест

Октоберфест, которым мы его знаем сегодня, начат в честь свадьбы баварского кронпринца Людвига и принцессы Весы Саксен-Гильдурбурггаузенской в Мюнхене 1810 года.

Хотя королевские свадьбы, как правило, являются пышными мерами, это было особенно велико, и на него был приглашен каждый житель Баварии. В течение пяти дней, начиная с 12 октября, 40 000 человек со всей Баварии приехали в Мюнхен, чтобы отпраздновать.

Подготовка к празднику продолжалась несколько месяцев, поскольку рестораны пытались превзойти друг друга, устраивая все более экстравагантные вечеринки. За время вечеринки было съедено более 32000 булочек, 3992 фунта (1810 кг) сыра, 900 фунтов (408 кг) баранины и 13000 пар сосисок. Не говоря уже о 23 000 литрах пива!

Это была настолько легендарная вечеринка, что все договорились повторить ее в следующем году. В этот раз, правда, с еще большим размахом — 12 дней вместо начальных пяти. Так родился ежегодный Октоберфест, самый большой в мире фестиваль пива.

Масштабы этих исторически легендарных вечеринок действительно впечатляют, а уровень подготовки к ним вызывает мигрень. Это правда, что наши предки, особенно богатые, действительно знали, как веселиться. Но так ли уж все изменилось?

В течение 20-го и 21-го веков богатые и знаменитые люди мира устраивают вечеринки, которые могут поспорить со многими из этого списка. Большинство из нас просто никогда на них не приглашают. Что, наверное, не так уж плохо.

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