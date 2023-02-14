Бал палаючих людей та єгипетські фестивалі п'янства: найлегендарніші вечірки світу

Іноді людям просто необхідно розслабитися. Незалежно від того, чи ви деспотичний правитель, який прагне відволіктися від серйозних суперечок, чи пригноблений селянин, який хоче втекти від щоденної рутини, ніщо так не відволікає, як хороша вечірка.

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Не дивно, що люди влаштовують вечірки протягом тисячоліть. Ось список восьми найлегендарніших вечірках усіх часів і народів за версією Ancient Origins.

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[ + – ] Фестиваль пияцтва бере свій початок у 15 столітті до нашої ери і був важливим релігійним святом Фото: Public Domain

Єгипетський фестиваль пияцтва

У наші дні релігії зазвичай є суворими: деякі повністю забороняють вживання алкоголю, а ті, що не забороняють, як правило, не схвалюють надмірного вживання. Так було не завжди. Віряни давніх часів справді знали, як веселитися.

Фестиваль пияцтва бере свій початок у 15 столітті до нашої ери і був важливим релігійним святом. Згідно з єгипетською міфологією, бог сонця Ра запобіг знищенню людства за допомогою алкоголю. Хатор, єгипетська богиня, планувала поглинути все людське життя на землі, але Ра зупинив її, обманом змусивши випити 7000 глечиків пива, пофарбованого в червоний колір, щоб вого виглядало, як кров.

Кожен, хто хоч раз випив забагато пива, знає, що плани мають звичку вилітати у вікно, коли починаються розваги. Це, безумовно, було правдою для Хатор, яка швидко відключилася і забула про свої плани кінця світу.

Щоб відсвяткувати цю подію, єгиптяни щороку збиралися на 20-й день місяця Тот і вживали величезну кількість алкоголю. Метою було скопіювати Хатор і втратити свідомість, а оскільки Хатор була також богинею любові та родючості, багато єгиптян вбачали в цьому чудову нагоду влаштувати оргії та секс-вечірки в її ім'я.

[ + – ] Кульмінацією розпусного шаленства стало те, що Александр наказав спалити цитадель міста, в центрі якої був палац Фото: Public Domain

Александр Македонський і спалення Персеполя

Деякі з найбільших вечірок в історії влаштовані на честь великої перемоги. Вечірка Александра Македонського в Персеполі є яскравим прикладом того, що трапляється, коли одна з таких вечірок трішки виходить з-під контролю. Щось середнє між вечіркою і зачисткою, ця вечірка завершилася вбивствами, зґвалтуваннями і нечуваним пияцтвом. Персеполь розграбували, а його великий королівський палац спалили дотла.

Хоча сама вечірка відбулася в 331 році до н.е., ми повинні звернутися до 480 року до н.е., щоб пояснити, чому вечірка вийшла з-під контролю. У 480 році до н.е. велике місто Афіни згоріло дотла після поразки перського імператора Ксеркса від греків у битві при Фермопілах.

Про причини великої пожежі в Афінах досі тривають суперечки. Коли перси підійшли до Афін, вони застали їх абсолютно безлюдними, а невдовзі місто повністю зруйнували. Можливо, пожежа почалася випадково, коли греки тікали. Можливо, греки підпалили його навмисно, щоб позбавити персів припасів. А може, Ксеркс наказав спалити місто в пориві люті, коли виявив, що все, що варто було награбувати, вже зникло.

Що ми точно знаємо, так це те, що протягом дуже довгого часу грецька пропаганда звинувачувала персів у спаленні їхнього найбільшого міста. На той час, коли Александр став царем, греки були готові до серйозної відплати. Після років жорстоких битв Александр Македонський завоював Перську імперію Ахеменідів у 330 році до н.е. після перемоги в битві при Гавгамелах у 331 році до н.е. Першим його наказом був похід до перської столиці, Персеполя.

Спочатку жителі міста не дуже охоче здалися, і біля Перських воріт відбулася велика битва. Перські захисники мали перевагу, і хоча греки зрештою перемогли, їхні втрати були великими.

Воїни Александра були далеко від дому і воювали майже безперервно протягом п'яти років. Александр усвідомлював, що їм потрібно випустити пару, інакше він зіткнеться з бунтом. Після цього відбулася "вечірка", на якій людям Александра дозволили вирізати місцевих чоловіків, групою ґвалтувати і поневолювати жінок, грабувати все, що не було прибите цвяхами, і пити все, що вони могли знайти.

Кульмінацією розпусного шаленства стало те, що Александр наказав спалити цитадель міста, в центрі якої був палац. Хоча сама будівля була кам'яною, фундамент був дерев'яним. Після його падіння залишилося лише 40 кам'яних стовпів.

[ + – ] Нікому не дозволялося йти, поки Нерон не оголошував про закінчення вечірки Фото: Public Domain

Вечірки у "Золотому домі" Нерона

Історично давньоримські імператори мали репутацію декадентів та ненажер, але з усіх імператорів ніхто не знав, як влаштовувати вечірки так, як Нерон. Він побудував у центрі Риму справжній плейбойський особняк, Domus Aurea або "Золотий дім".

Хоча важко уявити, наскільки великим був особняк Нерона та його територія, за оцінками, сам маєток мав площу від 100 до 300 акрів, простягаючись через Палатинський, Целійський та Есквілінський пагорби. Тут було штучне озеро, сільськогосподарські угіддя і великі сади, де Нерон полюбляв спалювати християн на вогнищах.

Перлиною маєтку був Domus — величезний особняк з понад 300 кімнатами і величезним куполом у центрі. Зовнішні стіни були позолочені, а інтер'єр оздоблений мармуром, слоновою кісткою та дорогоцінним камінням. Саме тут Нерон влаштовував свої вечірки.

Хоча існує небагато записів про конкретні вечірки, проведені в палаці, тому що, ймовірно, вечірки відбувалися щовечора. Але в той час, як великі і добрі люди Риму розважалися зі своїм імператором, римський народ голодував.

Двері до його їдальні були замкнені, і легенда свідчить, що гостям дозволялося виходити лише тоді, коли вони хотіли викликати у себе блювоту, щоб продовжити їсти. Під час і після бенкетів влаштовувалися п'яні оргії, на яких, за переказами, Нерон вкривався шкурою дикого звіра і кидався на своїх гостей, як неприборканий звір. Нікому не дозволялося йти, поки Нерон не оголошував про закінчення вечірки.

[ + – ] Щоразу, коли помирає Папа Римський, скликається конклав, на якому збираються католицькі кардинали, щоб обрати наступного Папу Фото: Public Domain

Святкування завершення Папських конклавів 1664 і 1667 років

Щоразу, коли помирає Папа Римський, скликається конклав, на якому збираються католицькі кардинали, щоб обрати наступного Папу. Італія історично є католицькою країною з тісними зв'язками з Римо-католицькою церквою. Кожного разу, коли помирає Папа, вся країна сумує. Кожного разу, коли конклав затягується, вся країна втрачає терпіння.

Коли в 1644 році помер Папа Урбан VIII, конклав з приводу його смерті тривав з 9 серпня по 15 вересня того ж року. Причиною затримки було те, що два кардинали, Антоніо і Франческо Барберіні, призначені Урабом через кумівство, не могли ні про що домовитися і сварилися, як старе подружжя.

Знадобилися хабарі з Франції та Іспанії, щоб змусити цих двох чоловіків домовитися, і Джованні Баттіста Памфілі обрали новим Папою Римським. Він взяв собі ім'я Інокентій Х, що було іронією долі, зважаючи на те, що сталося далі. Весь Рим вибухнув вечіркою, подібної до якої не бачили багато століть.

На жаль, Інокентій X був недовго, і в 1655 році довелося провести ще один конклав, який тривав з січня по квітень. Цього разу святкування були не такими бурхливими, можливо, тому, що люди ще не оговталися від попереднього.

У 1667 році відбувся ще один конклав. Він був набагато коротшим і тривав лише 18 днів, але цього було достатньо для римлян. Величезне святкування відбулося поблизу Фонтану Лева біля підніжжя Кордонати на площі Ара Коелі.

Для тих, хто не знайомий з Римом, Кордоната — це гігантські сходи з левом з чорного базальту по обидва боки. Зазвичай ці леви вивергають воду у величезну вазу під ними. Але в дні після конклавів 1644 і 1667 років воду замінювали вином і безкоштовно роздавали відвідувачам свята. Тисячі людей стікалися сюди, щоб наповнити келихи безплатним вином і повеселитися.

[ + – ] Центральним елементом балу був шаріварі — танець, який виконували переодягнені в дикунів лицарі Фото: Public Domain

Карл VI і Бал палаючих людей

Бал палаючих людей (фр. Bal des Ardents) — бал-маскарад, що відбувся 28 січня 1393 року в Парижі. Бал влаштувала дружина короля Карла VI, Ізабелла Баварська, щоб відсвяткувати повторне одруження однієї зі своїх фрейлін. Принаймні, так сказали Карлу. Насправді ж бал влаштували для того, щоб розважити і відволікти французького Карла VI, який постраждав від нападу божевілля попереднього літа.

Центральним елементом балу був шаріварі — танець, який виконували переодягнені в дикунів лицарі. Лицарів вимащували смолою, щоб вони виглядали волохатими, а гості повинні були здогадатися, хто ховається за маскою дикуна.

Через те, що смола є легкозаймистою, свічки та смолоскипи були заборонені в танцювальній залі. На жаль, брат короля, герцог д'Орлеанський, так і не отримав цього повідомлення. Він п'яний увірвався до зали зі смолоскипом, наштовхнувшись на одного з танцюристів.

Танцюрист загорівся, і звідти полум'я швидко поширилося. Четверо танцюристів згоріли заживо. Одним з тих, хто ледь не загинув у полум'ї, був сам Чарльз, який, таємно для гостей, був одним з танцюристів. Французи обурилися, вбачаючи в цій вечірці ознаку королівського декадансу, що вийшов з-під контролю. Весь двір, включно з Чарльзом та його п'яним братом, був змушений принести покаяння за весь цей розгром.

[ + – ] Одним з тих, хто ледь не загинув у полум'ї, був сам Чарльз, який, таємно для гостей, був одним з танцюристів Фото: Public Domain

Поле Золотого полотна

Сказати, що Франція та Англія не завжди ладнали між собою, було б применшенням. Обидві країни провели переважну частину своєї історії у стані війни одна з одною. Навіть у рідкісні мирні часи намагання порозумітися ускладнюються багатовіковим суперництвом.

Поле Золотого полотна є прикладом того, що сталося, коли Франція та Англія намагалися порозумітися. Подія відбувалася у 1520 році протягом 17 днів з 7 по 24 червня. Це був рідкісний період миру, і королі двох королівств вирішили відсвяткувати його масовою вечіркою.

Звичайно, насправді це був шанс для двох королів спробувати перевершити один одного. Подія отримала свою назву через величезну кількість дорогої тканини, яку обидві країни використовували, щоб затьмарити одна одну. Були встановлені величезні намети, в яких проходили грандіозні бенкети, лицарські турніри та вечірки. Випито понад 216 000 галонів вина і з'їдено 2 000 овець.

Захід був надзвичайно дорогим і виявився марною тратою часу, дипломатично кажучи. Обидва королі мали величезне, чутливе его, яке вийшло з-під контролю під час заходу. Родзинкою заходу мав стати борцівський поєдинок між королем Англії Генріхом VIII і королем Франції Франциском I, але, як кажуть, після поразки Генріха все зіпсувалося.

[ + – ] Захід був надзвичайно дорогим і виявився марною тратою часу, дипломатично кажучи Фото: Public Domain

Коктейльна вечірка адмірала Едварда Рассела

Англійці мають репутацію людей, які люблять добре випити, і впродовж історії вони підкріплювали цю репутацію справами. Класичним прикладом є коктейльна вечірка адмірала Едварда Рассела, влаштована в саду його будинку в Ковент-Гардені в 1664 році.

На таких вечірках можна було не лише добре провести час, але й заявити про себе. Рассел вирішив, що найкращий спосіб показати себе — це осушити фонтан свого саду і наповнити його 250 галонами бренді, 125 галонами вина Малаги, 1 400 фунтами (635 кг) цукру, 2 500 лимонами і 5 фунтами (2,27 кг) мускатного горіха. Один дуже дорогий і дуже великий коктейль.

Легенда свідчить, що гостям Рассела знадобився цілий тиждень, щоб допити його коктейль-рекордсмен, і що його вечірка тривала весь цей час. Це була Англія, і коли йшов дощ, Рассел встановив шовковий балдахін, щоб алкоголь не розбавлявся.

[ + – ] Октоберфест, яким ми його знаємо сьогодні, був започаткований на честь весілля баварського кронпринца Людвіга та принцеси Терези Саксен-Гільдурбурггаузенської у Мюнхені 1810 року Фото: Public Domain

Оригінальний Октоберфест

Октоберфест, яким ми його знаємо сьогодні, започаткований на честь весілля баварського кронпринца Людвіга та принцеси Терези Саксен-Гільдурбурггаузенської у Мюнхені 1810 року.

Хоча королівські весілля, як правило, є пишними заходами, це було особливо велике, і на нього був запрошений кожен житель Баварії. Протягом п'яти днів, починаючи з 12 жовтня, 40 000 людей з усієї Баварії приїхали до Мюнхена, щоб відсвяткувати.

Підготовка до свята тривала кілька місяців, оскільки ресторани намагалися перевершити один одного, влаштовуючи все більш екстравагантні вечірки. За час вечірки було з'їдено понад 32 000 булочок, 3 992 фунти (1 810 кг) сиру, 900 фунтів (408 кг) баранини та 13 000 пар сосисок. Не кажучи вже про 23 000 літрів пива!

Це була настільки легендарна вечірка, що всі домовилися повторити її наступного року. Цього разу, щоправда, з ще більшим розмахом — 12 днів замість початкових п'яти. Так народився щорічний Октоберфест, найбільший у світі фестиваль пива.

Масштаби цих історично легендарних вечірок справді вражають, а рівень підготовки до них викликає мігрень. Це правда, що наші предки, особливо заможні, дійсно знали, як веселитися. Але чи так вже все змінилося?

Протягом 20-го і 21-го століть багаті і знамениті люди світу влаштовують вечірки, які можуть посперечатися з багатьма з цього списку. Більшість з нас просто ніколи на них не запрошують. Що, мабуть, не так вже й погано.

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