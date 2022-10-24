Час ставити світильники в ряд. Індійське свято Дівалі символізує перемогу добра над злом

Дівалі (хінді दिवाली) — головне індуїстське свято. Його святкують як Фестиваль вогнів, і воно символізує перемогу добра над злом, на знак цієї перемоги повсюдно запалюються свічки та ліхтарики. Головна тематика декорацій фестивалю — ліхтарики, що світяться (традиційні діпа), вогні, феєрверки та запалені свічки, що прикрашають статуї тварин і богів.

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Назва древнього свята Дівалі (санскр. दीपावली) походить від поєднання слів दीप "dīpa" (світильник, світло) та "āvali" (багато, ряд). Діпа — масляна лампа, виготовлена з глини або глини з бавовняним ґнотом, змоченим в топленому маслі (маслі гхі).

Святкує це свято вся Індія.

Дівалі триває 5 днів і цього року відлік ведеться з 22 жовтня, а сьогодні, 24 жовтня, вважається найважливішим як день молодика.

[ + – ] Два дні Дівалі в Індії є державними вихідними Фото: Pexels

Як святкують Дівалі та що означає кожен день свята

Перший день Дівалі називається Дантерас (Дхантерас), він присвячений богу Аюрведи — Дханвантарі і богу фінансів та багатства Кубера.

Другий день фестивалю називається Нарак Чатурдаші і вважається, що в цей день злі духи найсильніші, і тому ввечері/вночі сприятливо запалювати вдома 14 свічок/лампад, щоб розсіяти темряву.

Цього дня проводять пуджу (обряд поклоніння) Хануману (мавпоподібному божеству, сину бога вітру Ваю) та Махакалу (охоронцю та захиснику вчення Будди).

У молодий місяць, на третій день Дівалі, проводиться велика пуджа або яг'я (жертвопринесення) богині Лакшмі — богині благополуччя, достатку, процвітання, багатства, удачі. Богині як "жертву" пропонують в обмін на виконання бажань зерно, квіти, фрукти, олію. Іноді символічно спалюють одяг чи гроші.

Четвертий день називається Говардхан Пуджа, коли люди віддають шану богові Крішні, який підняв горб Говардхан, щоб врятувати людей з міста Вріндаван (штат Уттар-Прадеш) від потопу.

[ + – ] Крішна у формі Джаганнатхі, один із центральних персонажів на фестивалі Дівалі Фото: Pexels

Згідно з легендою, Індра, цар богів, розлютився на Крішну через те, що той умовив місцевих жителів приносити жертви та поклонятися пагорбу Говардхан замість нього. Індра прикликав хмари і влаштував безперервну зливу над усім регіоном Вріндавана, яка тривала сім днів і ночей. Щоб захистити людей і тварин, Крішна підняв величезний пагорб Говардхану на мізинці лівої руки, і всі мешканці Вріндавана змогли сховатись під ним від дощу, як під великою парасолькою.

Гора Говардхана і територія, що її оточує, вважається священною і є важливим місцем паломництва.

На п'ятий день — Яма Двіття — заведено дарувати подарунки своїм братам і сестрам на знак єднання сім'ї та піклування одне про одного. Також у цей день проводяться пуджі для Вішвакарми — творця Всесвіту, згадуючи гімни Рігведи; Ями — Бога смерті, хранителя душ померлих і бога, створеного з душі та розуму Брахми — Читрагупти — "завідувача карми".

[ + – ] Під час свята Дівалі прийнято дарувати подарунки своїм братам та сестрам на знак єднання сім'ї та турботи одне про одного Фото: Pexels [ + – ] Протягом усього фестивалю Дівалі індійці дарують одне одному подарунки, ходять у гості та відпочивають Фото: Pexels

Протягом усього фестивалю індійці дарують один подарунки, ходять у гості та відпочивають (два дні Дівалі є державними вихідними).

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