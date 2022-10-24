Время ставить светильники в ряд. Индийский праздник Дивали символизирует победу добра над злом

Дивали (хинди दिवाली) — главный индуистский праздник.Он отмечается как Фестиваль огней и символизирует победу добра над злом, и в знак этой победы повсеместно зажигаются свечи и фонарики. Главная тематика декораций фестиваля — светящиеся фонарики (традиционные дипа), огни, фейерверки и зажженные свечи, украшающие статуи животных и богов.

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Название древнего праздника Дивали (санскр. दीपावली) происходит от сочетания слов दीप "dīpa" (светильник, свет) и "āvali" (много, ряд). Дипа — масляная лампа, сделанная из глины или глины с хлопковым фитилем, смоченным в топленом масле (масле гхи).

Отмечает этот праздник вся Индия.

Дивали длится 5 дней и в этом году отсчет ведется с 22 октября, а сегодня, 24 октября, считается самым значимым как день новолуния.

[ + – ] Два дня Дивали в Индии являются государственными выходными Фото: Pexels

Как празднуют Дивали и что означает каждый день праздника

Первый день Дивали называется Дантерас (Дхантерас), он посвящен богу Аюрведы — Дханвантари и богу финансов и богатства Кубере.

Второй день фестиваля называется Нарак Чатурдаши, и считается, что в этот день злые духи наиболее сильны, и поэтому вечером/ночью благоприятно зажигать дома 14 свечей/лампад, дабы рассеять тьму.

В этот день проводят пуджу (обряд поклонения) Хануману (обезьяноподобному божествоу, сыну бога ветра Ваю) и Махакалу (охраннику и защитнику учения Будды).

В новолуние, на третий день Дивали, проводится большая пуджа либо ягья (жертвоприношение) богине Лакшми — богине благополучия, изобилия, процветания, богатства, удачи. Богине в качестве "жертвы" предлагают в обмен на исполнение желаний зерно, цветы, фрукты, масло. Иногда символически сжигают одежду или деньги.

Четвертый день называется Говардхан Пуджа, когда люди отдают дань почтения богу Кришне, который поднял холм Говардхан, чтобы спасти людей из города Вриндавана (штат Уттар-Прадеш) от потопа.

[ + – ] Кришна в форме Джаганнатхи, один из центральных персонажей на фестивале Дивали Фото: Pexels

Согласно легенде, Индра, царь богов, разозлился на Кришну из-за того, что тот уговорил местных жителей приносить жертвы и поклоняться холму Говардхану вместо него. Индра призвал облака и устроил непрерывный ливень над всем регионом Вриндавана, который продолжался семь дней и ночей. Чтобы защитить людей и животных, Кришна поднял огромный холм Говардхану на мизинце левой руки, и все обитатели Вриндавана смогли укрыться под ним от дождя как под большим зонтом.

Гора Говардхана и окружающая ее территория почитается священной и являются важным местом паломничества.

На пятый день — Яма Двитья — принято дарить подарки своим братьям и сестрам в знак единения семьи и заботы друг о друге. Также в этот день проводятся пуджи для Вишвакармы — творца Вселенной, вспоминая гимны Ригведы; Ямы — Бога смерти, хранителя душ умерших и бога, созданного из души и ума Брахмы — Читрагупты — "заведующего кармой".

[ + – ] Во время праздника Дивали принято дарить подарки своим братьям и сестрам в знак единения семьи и заботы друг о друге Фото: Pexels [ + – ] На протяжении всего фестиваля Дивали индийцы дарят друг подарки, ходят в гости и отдыхают Фото: Pexels

На протяжении всего фестиваля индийцы дарят друг подарки, ходят в гости и отдыхают (два дня Дивали являются государственными выходными).

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